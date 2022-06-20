Anadolu Isuzu’ya Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nden “Büyük Hedeflerin Üstün Başarısı” Ödülü

Türkiye’nin ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu, ihracat alanındaki başarılarını aldığı ödüllerle tescillemeye devam ediyor. Anadolu Isuzu son olarak Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından üretim ve ihracattaki başarılı performansı ile ödüle layık görüldü. Anadolu Isuzu, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen “OİB 2021 yılı İhracat Başarı Ödülleri” organizasyonunda “Büyük Hedeflerin Üstün Başarısı” ödülünün sahibi oldu.

Anadolu Isuzu Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Anadolu Isuzu olarak, 2021 yılında sektörde yaşanan genel düşüş trendine karşın ihracatımızı artırdık. Çayırova’daki akıllı fabrika özelliklerine sahip modern üretim tesislerimizde terzi usulü imalat modeli ile ürettiğimiz araçları bugün 45 ülkeye ihraç ediyoruz. Dünya kentlerinin en güncel taleplerine uygun olarak geliştirip ürettiğimiz çevreci ve modern araçlar, Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde büyük ilgi ve beğeni topluyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin verdiği ‘Büyük Hedeflerin Üstün Başarısı’ ödülünün sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Anadolu Isuzu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mevcut pazarlarımızdaki varlığımızı güçlendirirken yeni pazarlara açılmaya, Türkiye’nin ihracatına ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Anadolu Isuzu, bu yılın Nisan ayında da Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından düzenlenen OSD Başarı Ödülleri kapsamında “2021 yılında ihracatını değer bazında en fazla artıran OSD üyesi” ödülünün sahibi olmuştu.