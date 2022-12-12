Anadolu Isuzu’ya TİSK’ten “Kadınlar için Fark Yaratanlar” dalında anlamlı ödül

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, kadınların iş hayatında desteklenmesine yönelik çalışmaları ile TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) tarafından düzenlenen “Ortak Yarınlar” ödül programında ‘Kadınlar için Fayda Yaratanlar’ ödülüne layık görüldü. Anadolu Isuzu, otomotiv sektöründe kadınların mesleki gelişimlerini ve istihdamını artırmayı hedefleyen “Mesleki Gelişim Programı” projesi ile “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” dalında ödüllendirildi. ‘Kadınlar için Fayda Yaratanlar’ Ödülü, kadın istihdamını ve girişimciliğini destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar yürüten ve kadınların çalışma hayatında güçlendirilmesi için hayata geçirilen sürdürülebilir projelere veriliyor.

Anadolu Isuzu Mesleki Gelişim Programı’nı otomotiv sektörünün teknik bilgi ve beceriye sahip nitelikli iş gücü ihtiyacından ve kadınların otomotiv üretiminde iş gücüne katılım oranının sadece %6,8 düzeyinde olmasından yola çıkarak hayata geçirdi. Mesleki Gelişim programının sektöre kazandıracağı katılımcılarının yarısı, Anadolu Isuzu’nun toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunma hedefi doğrultusunda kadınlardan seçildi. Anadolu Isuzu proje ile ihtiyaç duyulan üretim alanlarında kadın istihdamına katkı sağlarken, aynı zamanda kadınların üretimin her aşamasında çalışabileceği gerçeğini de vurguladı.