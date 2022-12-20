Anadolu Isuzu’ya Kocaeli Sanayi Odası’ndan ‘Sektörel Performans’ Ödülü

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, yurt içi ve yurt dışındaki başarılarını otomotiv sektörünün öncü kuruluşlarından aldığı ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Anadolu Isuzu son olarak Kocaeli Sanayi Odası’nın bu yıl 15.’sini düzenlediği “Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri” programı kapsamında anlamlı bir ödüle layık görüldü. Kocaeli Sanayi Odası, Anadolu Isuzu’yu ‘Büyük Ölçekli Kuruluşlar’ kategorisinde sergilediği üstün sektörel performans ile “Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Sektör Ödülü”ne layık gördü.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, konu ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Türkiye ekonomisinin temel taşlarından olan otomotiv endüstrisi, bugün yıkıcı yeniliklerin etkili olduğu kapsamlı bir değişim süreci içerisinde. Biz Anadolu Isuzu olarak bu sürecin izleyicisi değil, Ar-Ge, tasarım ve üretim dahil tüm aşamalarında söz sahibi bir şirketiz. Sahip olduğumuz güç ve uzmanlıkla Türkiye’de geliştirip ürettiğimiz modern ve çevre dostu ticari araçları dünyanın 45 ülkesine ihraç ediyoruz. Yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de pazar payımız her geçen yıl yükseltiyor, sergilediğimiz yüksek performans ile hedeflerimizi her geçen yıl daha da yükseltiyor. İmza attığımız başarılar sadece şirketimiz için değil sektörümüz ve ülkemizin kazanç hanesine de yazılıyor. Bu çalışmalarımızın sektörümüzün değerli kuruluşları tarafından takdir edilerek ödüllendirilmesi bizim için çok anlamlı ve önemli. Anadolu Isuzu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da faaliyetlerimizle sektörümüze öncülük etmeye, sektörümüzün büyümesine, ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimine çok yönlü katkılarda bulunmaya devam edeceğiz.”

Anadolu Isuzu, yüksek performansı ile sektörünün öncüsü

Anadolu Isuzu, imza attığı başarıları ile bugüne kadar birçok prestijli ödülün sahibi oldu. Otomotiv Sanayii Derneği’nden (OSD) 2021 verilerine göre midibüs segmentinde 18. kez “İhracat Şampiyonu” olan Anadolu Isuzu, OSD tarafından düzenlenen ‘OSD Başarı Ödülleri’ organizasyonunda “2021 yılında ihracatını değer bazında en fazla artıran OSD üyesi” ödülünün sahibi oldu. Anadolu Isuzu’nun başarısını tescilleyen sektörel ödüller arasında 2021 yılında Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nden (OİB) aldığı “Büyük Hedeflerin Üstün Başarısı” ödülü de yer alıyor.

Anadolu Isuzu, Çayırova’daki “akıllı fabrika” özelliklerine sahip modern tesislerinde “terzi işi imalat” modeli ile ürettiği araçları müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek tam zamanında teslimatını gerçekleştiriyor. Şirket, tamamen elektrikli ve %100 Biogas uyumlu CNG motorlu çevreci araçlar da dahil olmak üzere otobüs ve midibüs segmentinde 12 farklı model ve toplam 47 farklı versiyonun üretimini gerçekleştiriyor.