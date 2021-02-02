Anadolu Isuzu’nun Yeni Modeli Grand Toro, Allison Konforu ile Yollarda

Anadolu Isuzu’nun Türkiye ve Avrupa pazarındaki personel ve turizm taşımacılığı uygulamalarının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği Grand Toro modeli, 8.5 metre midibus segmentine yeni bir soluk getiriyor. Grand Toro, dahili retarderlı Allison T3270R xFETM tam otomatik şanzıman donanım opsiyonu ile sunuluyor.

Allison Transmission Türkiye Satış Müdürü Meltem Darakcı, yaptığı açıklamada; “Anadolu Isuzu ile geçmişi uzun yıllara dayanan iş birliğimiz, yeni 8.5m turizm tipi midibus Grand Toro modeli ile gelişerek devam ediyor. Şehir içinde otobüslerin zorlukla ilerleyebildiği dar sokaklarda, yokuşlarda ve tarihi bölgelerde yüksek manevra kabiliyeti ve aynı şekilde uzun yolda da üstün yolcu konforu sağlamaları ile midibus sınıfı araçlar, her amaca yönelik kullanılabiliyorlar. Grand Toro’nun gelişmiş özellikleri doğrultusunda Allison’un midibus pazarındaki kanıtlanmış başarısı ile dahili retarderlı Allison T3270R xFE tam otomatik şanzıman opsiyonunun hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarda talep göreceğine inanıyoruz” diye belirtiyor.

8.5 metrelik uzunluğa, 35 kişilik yolcu kapasitesine, 210 bg güç ve 850 Nm/Tork üretebilen Cummins ISB Euro 6 motora sahip Grand Toro, altı ileri vitesli, dahili retarderlı Allison T3270R xFE tam otomatik şanzıman donanımı ile sunuluyor.

Allison tam otomatik şanzımanlar, hidrolik tork konvertörü sayesinde hem sarsıntısız vites geçişleri ile sürücü ve yolcu konforunun mümkün olan en üst seviyeye çıkarılmasına, hem de turizm ve personel taşımacılığının en önemli gider kalemlerinden biri olan bakım maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunuyor. Mekanik debriyaj sistemi yerine tork konvertörü kullanımı ile maliyetli ve zaman alan debriyaj tamir ve değişimleri ortadan kaldırılıyor. Allison tam otomatik şanzıman bakımlarında sadece periyodik yağ ve filtre değişimi yeterli oluyor. Böylece bakım ve onarım maliyetlerinden tasarruf sağlanırken aracın serviste kalma gerekliliği de azalıyor. Dahili hidrolik retarder sistemi, tam ihtiyaç duyulduğu anda aracı güvenle yavaşlatabilirken, dik yokuşların ve inişlerin bulunduğu güzergahlarda büyük bir maliyet kalemi olan fren balatası ve disk ömrü de uzatılıyor.

Ayrıca Allison T3270R xFE, sarsıntısız vites geçişleri sayesinde şehir içi trafiğinde sık dur kalk yapılan güzergahlarda yolculuk konforunu iyileştiriyor. Dahili retarder sistemi ile araç hakimiyeti ve sürüş güvenliği arttırılıyor. Ayrıca sürücü, vites değiştirmeyle dikkatini dağıtmadan yola odaklanabiliyor.

Allison xFE şanzımanlar, yakıt tasarrufu teknolojisindeki en son gelişmeleri sunuyor. FuelSense® Max paketi ile birlikte en verimli vites oranlarını bir araya getiren xFE şanzımanlar, daha fazla yakıt tasarrufu için uzun mesafelerde düşük motor hızlarında çalışma ve çok daha fazla lock-up operasyonu yapmak üzere tasarlanıyor. xFE teknolojisi sayesinde vites geçişlerini en verimli devir aralığında, sarsıntısız bir şekilde tamamlayarak yakıt verimliliğini arttırıyor. xFE teknolojisi, araç durduğunda vitesi otomatik olarak boşa alarak yakıt ekonomisini iyileştiriliyor.

Allison’ın tork konvertörü ise sarsıntısız bir şekilde motor torkunu çoğaltıyor ve böylece tekerleklere daha fazla güç aktarılıyor. Allison’ın patentli Kesintisiz Güç Teknolojisi™, sorunsuz ve sarsıntısız tam güç geçişleri ile üstün hızlanma, ivmelenme ve yüksek manevra kabiliyeti sunuyor.

Anadolu Isuzu’nun yeni midibus modeli Grand Toro, lansman etkinlikleri çerçevesinde Avrupa turuna da başladı. Grand Toro modelinin, birçok Avrupa ülkesinde filo sahipleri ve sürücüler ile buluşması planlanıyor. Haziran 2021’e kadar devam etmesi ön görülen tur programında yerel lansmanlar ve test sürüşleri organize ediliyor.