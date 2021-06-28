Anadolu Isuzu’nın Sesli Uyarı Sistemi VOICE’a TESİD’den Yenilikçilik Ödülü

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu sesli uyarı sistemi “VOICE” uygulaması ile Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) tarafından ödüle layık görüldü. Anadolu Isuzu, TESİD’in bu yıl 19’uncusunu düzenlediği “Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri”nde büyük firma kategorisinde jüri özel ödülünün sahibi oldu.

Sesli uyarı sistemi VOICE (Vehicle Of Integrated Communication Environment) Anadolu Isuzu’nun yenilikçiliğe verdiği önem doğrultusunda geliştirildi. Sistem, emniyet ve konforu artırma hedefiyle araçlara eklenen yeniliklerin gösterge ekranında fazla yer kaplaması nedeniyle sürücünün dikkatinin dağıldığı fikrinden doğdu. VOICE ile araçta görsel olarak çıkan uyarılar sesli olarak sürücüye bildiriliyor. Bu şekilde sürücünün gözünü yoldan ayırmasına gerek kalmadan araç ve aracın o andaki durumu hakkında bilgi veriliyor. Ticari araçlarda bir ilk olan sistem ile araçtaki uyarı ve öneriler sürücüye farklı dillerde sesli olarak aktarılabiliyor.



Türkiye’de geliştirilmiş ürünlerin saygınlığını artırıyor

TESİD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülü ile firma içinde yenilikçilik yaratıcılık yaklaşımlarını değerlendirme olanağı vermek, bu alanda sinerji yaratmak, güçlü ve iyileştirmeye açık alanları ortaya çıkarmak hedefleniyor. “TESİD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri”, Türkiye’de geliştirilmiş ürünlerin, kullanıcılar gözündeki saygınlığını artırıyor ve firmaların, akademik kuruluşlar ile işbirliğini olumlu etkiliyor. Geleneksel olarak “KOBİ” ve “Büyük Firma” olmak üzere iki kategoride verilen ödüllerin kapsamı, 2020 yılından itibaren, “Girişimci (Startup) Firma” ve “Doktora Tezi” ödülleri de eklenerek genişletildi.