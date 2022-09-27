Anadolu Isuzu’dan Tuncay Seyahat’e 75 adet Isuzu D-Max Pick-up ve Novo Lux midibüs teslimatı

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, belediyeler başta olmak üzere toplu ulaşım ve taşıma hizmeti veren işletmelere yönelik filo satışlarını tam zamanında gerçekleştirdiği teslimatlarla sürdürüyor. FNC Otomotiv Kocaeli’nin önde gelen taşımacılık şirketlerinden Tuncay Seyahat’e 69 adet Isuzu D-Max pick-up ve 6 adet Novo Lu midibüs teslimatını gerçekleştirdi. Her zaman Isuzu kalite ve sağlamlığını tercih eden Tuncay Seyahat, filosundaki D-Max pick-up sayısını son teslimatlarla birlikte artırarak 100 adete ulaştı. Tuncay Seyahat tarafından Kocaeli Belediyesi’nin kullanımına sunulacak araçlar, çeşitli belediyecilik ve ulaşım hizmetlerinde kullanılacak.

Araçlar, Anadolu Isuzu’nun Kocaeli Yetkili satıcısı FNC Otomotiv tarafından 2 Eylül 2022 günü gerçekleştirilen bir törenle teslim edildi. Geniş katılımlı teslimat törenine Tuncay Seyahat Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Tuncay ve Başkan Yardımcısı Vedat Tuncay, FNC Otomotiv bayii sahibi Fikret Çimen, Fatih Çimen ve Nazım Çimen, Anadolu Isuzu Satış Direktörlüğü’nden ise Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu ile Yurtiçi Satış Direktörü Yusuf Teoman, Kamyon&Pick-up Satış Müdürü Atakan Gürler, Otobüs Satış Müdürü Murat Küçük, Bayi Kanalı Yöneticisi Ferhat Sancaklı, Bayi Kanalı Sorumlusu Emin Günışık, Filo ve Kilit Müşterileri Sorumlusu Hamdi Toker katıldı.

Isuzu D-Max Türkiye’nin dört yanında ve her koşulda başarıyla hizmet veriyor

Anadolu Isuzu, Türkiye’deki satış ve pazarlama operasyonlarını artan bir başarıyla sürdürdüğü Isuzu D-Max’i dört farklı donanım seviyesi ile müşterilerine sunuyor. Birçok iş kolundaki işletmelerin temel iş odaklı gereksinimlerini eksiksiz karşılayacak donanım seviyesi, yüksek performanslı motor ve sağlam özelliklerini ekonomik kullanım avantajı ile buluşturan pick-up ihtiyaçlarına yanıt veren Isuzu D-Max, belediyecilik, enerji, telekomünikasyon ve kamu hizmetleri için ideal bir araç niteliğinde. Sınıfında standartları yükselten özelliklere sahip olan Isuzu D-Max serisi, yüksek performanslı motoru ve en zorlu şartlara dayanıklı sağlam gövdesi ile Türkiye’nin doğusundan batısına kentlerden kırsal bölgelere her türlü iklim, mevsim ve arazi koşullarında başarıyla hizmet veriyor. Euro 6d emisyon standartlarına uyumlu olan Isuzu D-Max çevreci motoru, ekonomik yakıt tüketimi ve yüksek performansı ile büyük beğeni topluyor. Isuzu D-Max serisi, tüm versiyonlarda sunulan 80 cm sudan geçiş yüksekliği, güvenlik özelikleri ve 4X4 versiyonlara eklenen diferansiyel kilidi ile off-road da dahil olmak üzere zorlu koşullarda hizmet verecek şekilde tasarlandı. D-Max’in “V-Go” donanım seviyesi temel iş gücü gereksinimi eksiksiz karşılarken, “V-Life” ise D-Max’i işin yanı sıra kişisel olarak kullanacak tüketiciler için geliştirildi. “V-Joy” ve özellikle de “V-Cross” modelleri ise sürüş deneyiminden daha fazla keyif almak ve üst segment araç konforunu hissetmek isteyenler için tasarlandı.

Novo Lux midibüs, servis ve turizm şirketleri ile belediyelerin akılcı tercihi

Anadolu Isuzu’nun en çok beğenilen ve tercih edilen midibüs modelleri arasında yer alan Isuzu Novo Lux, kalite, konfor ve yakıt ekonomisi ön planda tutularak geliştirildi. 7,3 metre uzunluğa sahip olan Novo Lux, 190 HP Isuzu motoru ve Isuzu manuel kontrollü şanzımanı ile uzun bir kullanım ömrünün yanı sıra yatırımcısına ve işletmecisine düşük bakım masrafı avantajı sağlıyor. Novo Lux, iç tasarımı ve standart olarak sunduğu donanımlar ile daha yüksek bir konfor sunuyor. Donanım seviyesi ve engelliler için özel versiyonlarından, 2+1 koltuk dizilimi gibi konforlu farklı birçok opsiyonu sayesinde çok yönlü kullanıma uygun olan Novo Lux, özellikle yolcularına daha konforlu bir seyahat deneyimi sunmak isteyen servis ve turizm taşımacılarına hitap ediyor. Şehir içi Class 3 sınıfında bulunan Novo Lux, AEBS (gelişmiş acil durum frenleme sistemi), LDWS (şerit takip sistemi) ve otomatik yangın söndürme sistemi ile yolcusuna ve sürücüsüne güvenlik sağlıyor.