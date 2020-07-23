Anadolu Isuzu’dan Temmuz ayı boyunca cazip faiz ve ödeme olanağı

Türkiye’nin en yaygın ticari araç satış ve servis ağına sahip otomotiv markası Anadolu Isuzu, ticari araç almak isteyen müşterilerini cazip ödeme koşulları ile karşılıyor. Temmuz kampanyasında kamu bankaları ile yapılan anlaşma kapsamında kamyonlar 140.000 TL’ye 48 aya kadar %0.49, pick-up’lar 100.000 TL’ye 48 aya kadar %0.49, midibüsler 300.000 TL’ye 48 aya kadar %0.59 ve otobüsler ise 500.000 TL’ye 60 aya kadar %0.59 faiz desteği ile sunuluyor.

Anadolu Isuzu, özel bankalarla yaptığı anlaşma kapsamında ise %0 faiz fırsatı sunuyor. Bu kapsamda kamyonlar 130.000 TL’ye 12 ay, midibüsler ise 130.000 TL’ye 24 ay %0 faiz imkanı ile satılıyor.

Kampanya kapsamında cazip fiyatlar ve ödeme koşulları Isuzu showroom’larında müşterileriyle buluşuyor.