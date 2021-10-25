Anadolu Isuzu’dan İsviçre’ye Teslimat

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, global pazarlardaki satışlarını artırmaya ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, rekabetçi pazarlardaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Anadolu Isuzu’nun yurtdışında en fazla tercih edilen modellerinden biri olan Turkuaz, İsviçre’li Eurobus AG’nin de tercihi oldu. İsviçre yollarında okul servisi hizmetinde kullanılacak olan Turkuaz midibüs, hem sürücüsüne, hem de yolcularına en yüksek konforlu ve güvenli yolculuk olanağı sunuyor. Anadolu Isuzu’nun Gebze’deki fabrikasında üretilen Isuzu Turkuaz’ın İsviçre’de turizm, ulaşım servisleri alanında faaliyet gösteren Eurobus AG şirketine teslimatı Ekim ayı içerisinde gerçekleştirildi.

Isuzu Turkuaz ihracat pazarlarında yükselen tercih

25 yılı aşkın ihracat tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşan Anadolu Isuzu, yeni pazarlara açılırken mevcut pazarlardaki varlığını da güçlendirmeye devam ediyor. Dünyada 44’ü aşkın ülkeye ihracat yapan Anadolu Isuzu, yaygın distribütör ve servis yapılanmasının yanı sıra satış sonrası destek alanındaki başarılarıyla yurtdışı pazarlarda daha fazla tercih ediliyor. Anadolu Isuzu’nun turizm, halk ulaşımı ve servis taşımacılığı konusunda Türkiye’de olduğu kadar yurtdışı pazarlarda da en çok tercih edilen modellerinden olan Isuzu Turkuaz, midibüs segmentindeki başarısını sürdürüyor. Turkuaz, Anadolu Isuzu’ya 16 yıldır bu midibüs kategorsinde ihracat şampiyonluğunu getiren araçlar arasında ilk sıralarda geliyor.

Isuzu Turkuaz modern kentlerin güncel ulaşım ihtiyaçlarına akılcı çözüm

Yurt içinde olduğu gibi ihracat pazarlarında da Anadolu Isuzu’nun en beğenilen ve tercih edilen modellerinden biri olan Isuzu Turkuaz, 7,7 metre uzunluğu, 190 PS gücündeki yüksek performanslı ve dayanıklı motoru, otomatik Isuzu şanzımanı ile servis, turizm ve okul taşımacılığı için ideal çözüm niteliğinde. Yüksek yolcu kapasitesi, üstün manevra yetenekleri, ferah iç hacmi, ve geniş bagaj olanakları ile rekabette öne çıkan Isuzu Turkuaz, çift cam izolasyonu ve ön ısıtıcı ekipmanıyla soğuk iklimlerde kullanım için de uygun. Geçerli olan devrilme (R66) ve yanmazlık (R118.03) regülasyonlarına yüzde 100 uyum sağlayan Isuzu Turkuaz, otomatik yangın söndürme sistemleri ile tamamen güvenli bir ulaşım aracı. Isuzu Turkuaz, üç nokta emniyet kemerine sahip 45 öğrenci koltuğu ve hostes koltuğu ile daha güvenli yüksek taşıma kapasitesi sunuyor.