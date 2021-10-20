Anadolu Isuzu’dan Gaziantep’e D-Max teslimatı

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, Yılda Şirketler Grubu’nun filosuna eklediği 21 adet D-Max’in teslimatını Gaziantep’te gerçekleştirdi.

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, Yılda Şirketler Grubu tarafından satın alınan 21 adet Isuzu D-Max’in teslimatını Gaziantep’te gerçekleştirdi. 20 yılı aşkın süredir Anadolu Isuzu’nun kurumsal müşterisi olan ve eğitim, turizm ve taşımacılık, petrol, özel güvenlik ve temizlik sektörlerinde faaliyet gösteren Yılda Şirketler Grubu, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren şirketlere hizmet sunuyor. Araç parkurunda toplam 500 adet Isuzu aracı bulunan Yılda Grubu, filosunu genişletirken yine Isuzu kalitesini ve memnuniyetini tercih etti.

Törene, Yılda Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Memik Yılmaz, Onursal Başkan Mehmet Yılmaz,

Gaziantep Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürü Ömer Alkış, Anadolu Isuzu Satış Direktörü Yusuf Teoman, Satış Müdürü Atakan Gürler, Filo ve Kilit Müşteriler Sorumlusu Hamdi Toker, Anadolu Isuzu Gaziantep Bayisi Dicle FZA Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Dicle ve Satış Müdürü Aykut Baş katıldı.

Anadolu Isuzu Satış Direktörü Yusuf Teoman şunları söyledi: “Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu olarak değerli iş ortağımız Yılda Şirketler Grubu’na uzun yıllardır bizleri tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bu işbirliğimizin her geçen yıl daha da güçlenmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Isuzu ailesinin bir parçası olarak gördüğümüz Yılda Grubu’nun artan müşteri talepleri doğrultusunda filosuna katacağı araçlar için yine bizi tercih etmesi, tamamen yenilenen D-Max’in kendi segmentindeki üstün ve ayrıcalıklı konumunun da bir göstergesi. Bizim başarımızın ölçüsü müşterilerimizin memnuniyetidir. Yurt çapındaki müşterilerimize ve iş ortaklarımıza ihtiyaçları doğrultusun da destek vermeye, satışlarımızı artırırken hep birlikte yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz. ”

Anadolu Isuzu Gaziantep Bayisi İbrahim Dicle “Bölgemizin önde gelen şirketlerinden olan Yılda Şirketler Grubu ile köklü, başarılı bir işbirliğimiz var. Yeni Isuzu araçlarının değerli müşterimiz Yılda Grubuna hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

D-Max hayallerin ötesinde özellikler sunarak sınıfında yeni bir çığır açıyor

2020 yılında pick-up segmentini daha ileriye taşıyan yepyeni teknik ve tasarım özelliklerine kavuşan D-Max, önceki jenerasyonlarına ve segmentindeki rakiplerine göre devrim niteliğinde birçok yenilik ve geliştirmeyi içeriyor. Sınıfında ilk kez kullanılan birçok yeni özelliği ile D-Max, uzun ömürlü ve dayanıklı motoru, 80 cm sudan geçme yüksekliği ve 3.5 ton çekme kapasitesinin yanı sıra, sürüş konforunu artıran iç ve dış tasarım özellikleri ve gelişmiş güvenlik önlemleri ile kendi sınıfındaki liderliğini daha da ileriye taşıdı. Kamu ve belediye hizmetlerinin yanı sıra telekomünikasyon, elektrik, inşaat, maden sektörleri de dahil her alanda kullanılmakta olan D-Max araçlar, daha çok SUV segmentindeki araçlarda rastlanan gelişmiş teknik ve güvenlik özellikleri nedeniyle bireysel kullanım için de giderek daha fazla tercih ediliyor. Yılda Grubu tarafından satın alınan Isuzu D-Max pick up’lar, 4x4 ve 4x2 çekişli modellerden oluşuyor.