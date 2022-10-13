Anadolu Isuzu, yerli ve çevreci birçok modelini Madrid FIAA Otobüs ve Midibüs Fuarı’nda tanıtacak

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu Türkiye’de olduğu gibi yurtdışı pazarlarda ulaştığı yüksek performansı prestijli uluslararası sektörel etkinliklere katılarak desteklemeye devam ediyor. Anadolu Isuzu yurtdışı pazarlarda yükselttiği hedefler doğrultusunda, otobüs, midibüs ve yedek parça endüstrisinin en önemli uluslararası etkinlikleri arasında yer alan FIAA Otobüs ve Midibüs Fuarı’na katılıyor. 18-21 Ekim 2022 tarihlerinde İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenecek olan fuardaki Anadolu Isuzu standında tam elektrikli NovoCiti VOLT, alternatif CNG yakıtlı ve yüzde 100 biogas uyumlu Kendo 13 CNG; Isuzu Turkuaz midibüs ve Grand Toro modelleri yer alacak.

Tam elektrikli NovoCiti VOLT: Toplu ulaşımda çevre dostu, akılcı, sessiz çözüm

Anadolu Isuzu’nun geleceğin toplu taşıma trendlerine uygun olarak tasarladığı elektrikli midibüsü NovoCiti VOLT FIAA Otobüs ve Midibüs Fuarı’nda göz alıcı tasarımı ve teknolojik donanımları ile boy gösterecek. Küresel bir tasarım yarışması olan ABC Design Award’da “Transportation” kategorisinde ödüllendirilen NovoCiti VOLT, elektrikli midibüs alanındaki güncel dünya standartlarını başarı ile karşılayan özelliklere sahip. Sürdürülebilir bir yaşam için doğaya zarar vermemek amacıyla geliştirilen çevre dostu NovoCiti VOLT, düşük işletme maliyeti ve maksimum verimlilik avantajlarıyla öne çıkıyor. Yolcularına geniş ve konforlu iç tasarımı ile rahat bir seyahat atmosferi sağlayan NovoCiti VOLT, 268kWh’lık batarya kapasitesi ile 350 km’ye kadar menzil imkanı sunuyor. Araçta yer alan sürücü puanlama sistemi Aracın sahip olduğu sürücü puanlama sistemi sayesinde enerji tüketimi düşürülerek operasyonel verimlilik sağlanabiliyor.

“Yılın Sürdürülebilir Otobüsü” ödülünün sahibi Isuzu Kendo CNG

Anadolu Isuzu’nun FIAA Otobüs ve Midibüs Fuarı’nda tanıtacağı iddialı modellerinden biri olan Kendo 13 CNG, modern kentlerin düşük emisyon ve konforlu, güvenli, sürdürülebilir ulaşım taleplerine kolaylıkla yanıt veriyor. Avrupa’nın titiz emisyon normlarına tamamen uyumlu olan Kendo 13 CNG, eksiksiz bir güvenlik paketinin yanı sıra filo yönetimi, sürücü ve sürüş puanlama sistemi özellikleri ile fark yaratıyor. Isuzu Kendo/Interliner CNG, yüzde 100 biyogaz uyumlu CNG motoru sayesinde emisyon salınımını çok ciddi oranlarda düşürüyor. Sürdürülebilirliği sayesinde işletmecisine pozitif katkı sağlıyor ve ülkelerin sürdürülebilir hedeflerine tamamen uyum sağlıyor.

Ödüllü Isuzu Grand Toro

Anadolu Isuzu’nun FIAA Otobüs ve Midibüs Fuarı’nda tanıtacağı midibüs segmentindeki modeli Isuzu Grand Toro ise 2300 rpm'de 206 HP üreten motoru ile yüksek performans ve Euro 6-E emisyon standartlarına uygun düşük emisyon avantajı sunuyor. Yüksek manevra kabiliyeti ile özellikle kısa ve orta mesafeli servis, turistik ve havaalanı taşımacılığı gibi alanlarda öne çıkan Grand Toro modeli, 37 koltuğa varan kapasitesi, ferah iç hacmi ve geniş bagaj kapasitesi ile büyük otobüslerin yeterince etkin ve verimli olmadığı kısa ve orta mesafe taşımacılık ihtiyacına yanıt vermek üzere geliştirildi. Anadolu Isuzu’nun yeni tasarım dilini de temsil eden Grand Toro 2021 yılında İtalya merkezli BIG SEE Awards tasarım ödülleri organizasyonunda ‘Ürün Tasarımı’ alanında Mobilite kategorisinde “Silver A” ödülüne layık görüldü.

Isuzu Turkuaz servis taşımacılığında ideal çözüm

Anadolu Isuzu’nun özellikle servis taşımacılığı alanında Türkiye’de olduğu gibi yurtdışı pazarlarda da öne çıkan modelleri arasında yer alan Isuzu Turkuaz, yüksek yolcu kapasitesi, üstün manevra yetenekleri, ferah iç hacmi ve geniş bagaj olanakları ile beğeni topluyor.

Isuzu Turkuaz, 7,7 metre uzunluğu, 190 PS gücündeki yüksek performanslı ve dayanıklı motoru, otomatik Isuzu şanzımanı ile servis, turizm ve okul taşımacılığı için ideal çözüm niteliğinde. Yüksek yolcu kapasitesi, üstün manevra yetenekleri, ferah iç hacmi ve geniş bagaj olanakları ile rekabette öne çıkan Isuzu Turkuaz, çift cam izolasyonu ve ön ısıtıcı ekipmanıyla soğuk iklimlerde kullanım için de uygun. Otomatik yangın söndürme sistemleri ile tamamen güvenli bir ulaşım aracı olan Isuzu Turkuaz, üç nokta emniyet kemerine sahip 45 öğrenci koltuğu ve hostes koltuğu ile güvenli, yüksek taşıma kapasitesi sunuyor.