Anadolu Isuzu, yerli ve Çevreci birçok modelini ilk kez Hannover Fuarı’nda tanıtacak

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu Türkiye’de olduğu gibi yurtdışı pazarlarda da yakaladığı büyüme trendini, uluslararası etkinliklerle desteklemeye devam ediyor. Anadolu Isuzu ticari araç sektörünün en önemli uluslararası etkinlikleri arasında yer alan ve 20-25 Eylül 2022 tarihlerinde Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenecek olan IAA Transportation fuarında yeni araçlarıyla yer alacak. Anadolu Isuzu’nun yanı sıra, dünyanın diğer önde gelen ticari araç markalarını ve yan sanayii üreticilerini bir araya getirecek olan IAA Transportation fuarına Türk mühendisliğinin ürünü olarak yeni geliştirdiği ürünleri yeni Big·e ve CitiVolt 12m’nin yanı sıra tam elektrikli NovoCITI Volt, alternatif yakıtlı Kendo/Interliner 13 CNG ve orta boy otobüs segmentindeki modeli Isuzu Grand Toro ile katılacak.

Big·e: Taşımacılık sektöründe yüzde yüz elektrikli, doğa dostu, kompakt fayda

Anadolu Isuzu, 40 yıllık kamyon geliştirme tecrübesini Big-e ile son kilometre taşımacılığına aktarıyor. Sağlam ve güvenilir modelleri ile sektöre öncülük eden Anadolu Isuzu, gelecek için büyük hayalleri küçük bir araç formunda bir araya getiriyor. Isuzu kalite standardının ve Türk mühendisliğinin ürünü yüzde 100 elektrikli yeni modeli Big·e’nin lansmanı ilk kez IAA Transportation fuarında gerçekleştirecek. Taşımacılık çözümlerinde geleceğe atılan bir imza vizyonuyla tamamen Türkiye’de üretilen araç, kompakt yapısı, yenilikçi elektrikli motoru ve L sınıfı bir araç olarak öne çıkıyor. Big·e, 4 metreküpe varan taşıma hacmi ile 1000 kg’a varan taşıma kapasitesine sahip. %20 tırmanma yeteneği ve 10-15-20 kWh olmak üzere 3 farklı batarya kapasitesi ile 150 kilometreye varan menzil imkanı sunuyor. 60 km/h ve 80 km/h maksimum hıza ulaşabilen 2 versiyonlu Big·e, cep telefonu gibi doğrudan ev prizi ile dahi 3 ile 5 saat arasında şarj edilebiliyor. Anadolu Isuzu fabrikasında, Isuzu kalite standartlarında üretilerek öncelikle son kilometre taşımacılığı yapan firmaların ihtiyacına yönelik olarak pazara sunulacak olan Big·e, özellikle toplam sahip olma maliyeti açısından önemli bir avantaj ortaya koyuyor. Big·e nin 2024 yılından itibaren satışı planlanıyor.

CitiVolt: Sürdürülebilir bir gelecek için sıfır emisyon

Anadolu Isuzu NovocitiVOLT ile başlayan elektrikli ürün tecrübesini bir üst seviyeye taşıyarak ürün gamına 12m CitiVOLT tam elektrikliyi ilave etti. Tamamen elektrikli sürüşe ve sıfır emisyona sahip Citivolt, bu yıl IAA Transportation fuarında tanıtılacak araçlar arasında yer alıyor. Yeni tasarımı, son teknoloji donanımları ve sıfır emisyon salınımı gibi üstün özelliklerinin yanısıra alçak tabanlı platformu ve geniş giriş ve çıkış kapıları sayesinde yolcular için engelsiz bir erişim imkanı sunuyor. Citivolt, güçlü elektrik motoru ile daha fazla performans, ergonomik olarak tasarlanmış sürücü alanı ve kişiselleştirilebilir gösterge ekranı ile daha keyifli sürüş sağlıyor.

Tam elektrikli NovoCITI VOLT: Toplu ulaşımda çevre dostu, akılcı, sessiz

Anadolu Isuzu’nun geleceğin toplu taşıma trendlerine uygun olarak tasarladığı elektrikli midibüsü NovoCITI VOLT da IAA Transportation fuarında göz alıcı tasarımı ve teknolojik donanımları ile boy gösterecek. Küresel bir tasarım yarışması olan ABC Design Award tarafından “Transportation” kategorisinde ödüle layık görülen NovoCITI VOLT, elektrikli midibüs alanındaki güncel dünya standartlarını başarı ile karşılıyor. Sürdürülebilir bir yaşam için doğaya zarar vermemek amacıyla geliştirilen çevre dostu Novociti VOLT, düşük işletme maliyeti ve maksimum verimlilik avantajlarıyla öne çıkıyor. Yolcularına geniş ve konforlu iç tasarımı ile rahat bir seyahat atmosferi sağlayan NovoCITI VOLT, 268kWh’lık batarya kapasitesi ile 350 km’ye kadar menzil imkanı sunuyor. Araçta yer alan sürücü puanlama sistemi Aracın sahip olduğu sürücü puanlama sistemi sayesinde enerji tüketimi düşürülerek operasyonel verimlilik sağlanabiliyor.

“Yılın Sürdürülebilir Otobüsü” ödülünün sahibi Isuzu Kendo/Interliner CNG

Anadolu Isuzu’nun IAA Transportation fuarında tanıtacağı iddialı modellerinden biri olan Kendo/Interliner13 CNG, modern kentlerin düşük emisyon ve konforlu, güvenli, sürdürülebilir ulaşım taleplerine kolaylıkla yanıt veriyor. Avrupa’nın titiz emisyon normlarına tamamen uyumlu olan Kendo/Interliner 13 CNG, eksiksiz bir güvenlik paketinin yanı sıra filo yönetimi, sürücü ve sürüş puanlama sistemi özellikleri ile fark yaratıyor. Isuzu Kendo/Interliner CNG, yüzde 100 biyogaz uyumlu CNG motoru sayesinde emisyon salınımını çok ciddi oranlarda düşürüyor. Sürdürülebilirliği sayesinde işletmecisine pozitif katkı sağlıyor ve ülkelerin sürdürülebilir hedeflerine tamamen uyum sağlıyor.

Ödüllü Grand Toro

Anadolu Isuzu’nun IAA Transportation fuarında tanıtacağı midibüs segmentindeki modeli Isuzu Grand Toro ise 2300 rpm'de 206 HP üreten motoru ile yüksek performans ve Euro 6-E emisyon standartlarına uygun düşük emisyon avantajı sunuyor. Yüksek manevra kabiliyeti ile özellikle kısa ve orta mesafeli servis, turistik ve havaalanı taşımacılığı gibi alanlarda öne çıkan Grand Toro modeli, 37 koltuğa varan kapasitesi, ferah iç hacmi ve geniş bagaj kapasitesi ile büyük otobüslerin yeterince etkin ve verimli olmadığı kısa ve orta mesafe taşımacılık ihtiyacına yanıt vermek üzere geliştirildi. Anadolu Isuzu’nun yeni tasarım dilini de temsil eden Grand Toro 2021 yılında İtalya merkezli BIG SEE Awards tasarım ödülleri organizasyonunda ‘Ürün Tasarımı’ alanında Mobilite kategorisinde ‘Silver A’ ödüle layık görülmüştü.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, geniş bir ihracat coğrafyası ile 45’i aşan ülkeye ihracat yapan Anadolu Isuzu’nun bu başarısını artırma yolunda Hannover IAA Transportation Fuarına katılımının önem taşıdığını belirtti. Arıkan, şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en çok midibüs ihraç eden ticari araç üreticisi olarak küresel otobüs üretim endüstrisinin başlıca paydaşlarını bir araya getiren Hannover IAA Transportation Fuarı’nda yer alacağız. Yüzde 70’e varan yerlilik oranı ile ürettiğimiz çevreci, yenilikçi, konforlu ve modern midibüs ve otobüsler, önümüzdeki dönemde dünyanın çok daha fazla kentinde yollarda olacak. Global anlamdaki büyüme hedefimiz doğrultusunda ticari araçtaki Türk mühendisliğini ve uzmanlığını önümüzdeki dönemde daha fazla ülkede temsil etmeye kararlıyız. Bu doğrultuda çalışmalarımızı ve ülkemizin ekonomisine, ihracatına ve nitelikli istihdamına olan katkılarımızı daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz.”