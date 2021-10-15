ANADOLU ISUZU, VODAFONE BUSINESS’IN RED KONTROL ÇÖZÜMÜYLE TİCARİ ARAÇ SEKTÖRÜNDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, iş ortaklarını geleceğe hazırlıyor. Vodafone Business, dijital çözümleriyle işletmelere verimlilik ve tasarruf imkanı sunarken en doğru kanalları kullanarak müşteri memnuniyetinin korunmasını sağlıyor. Türkiye’nin 50 yılı aşkın süredir ticari araç segmentinde araç üretimi gerçekleştiren Anadolu Isuzu, operasyonel verimliliğin artırılması konusunda Vodafone Business teknolojilerini tercih etti. Anadolu Isuzu, Vodafone Business’ın sağladığı Red Kontrol çözümü sayesinde ticari araç sektöründe bir ilk olarak, tüm üretim hattının uçtan uca anlık takibini sağlayan uygulamayı hayata geçirdi. Üretim sonrası otoparka alınan araçlar ise takip cihazlarının GPS özelliği ile otoparkın hangi bölümünde olursa olsun kolaylıkla bulunabiliyor.

Bulut bazlı nesnelerin interneti çözümü olan Red Kontrol, üretim tesisleri, fabrikalar, perakende noktaları veya havaalanları gibi alanlardaki operasyonel süreçlerin dijitalleştirilmesini sağlarken; aynı zamanda operasyonel verimliliğin artırılmasına, maliyetlerin kontrol altında tutulmasına ve üretim kalite standartlarının artmasına da olanak sağlıyor. Red Kontrol çözümü sayesinde işletmelere, personel takibi ve performans ölçümü, akıllı makine yönetimi ve performans ölçümü, enerji verimlilik yönetimi, envanter ve varlık konum takibi gibi faydalar sunuluyor.

Ticari araç sektöründe tüm üretim hattını kapsayacak şekilde devreye alınan ve operatörlere müşteri isteklerini gösterecek şekilde kurgulanan ilk sistem olan bu çözümde Anadolu Isuzu; araçların fiziki konumlarının belirlenebilmesi ve üretimin anlık olarak takip edilebilmesi, araçlar istasyonlara geldiğinde araçla ilgili müşteri istekleri, kalite, mühendislik değişiklikleri gibi bilgilerin 3 boyutlu görsel desteği ile operatörlere ulaştırılması, operatörlerin araç üretimi ile ilgili bilgilere dijital olarak istasyonlarda erişebilmesi ve böylelikle dijital çalışma ortamının oluşması, üretim verimlilik artışı ve teslimat zamanlarında iyileşme ve projenin devam etmekte olan fazında sağlanacak teslimat süre planlarının simüle edilebilmesi gibi katkılar elde etti.

Özlem Kestioğlu: “Red Kontrol çözümümüz ile Anadolu Isuzu’nun üretim hattında anlık takip olanağı sağlıyoruz”

Anadolu Isuzu ile yapılan iş birliğini değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, şunları söyledi: “Vodafone Business olarak üretim sektöründe, nesnelerin interneti çözümlerimiz ile işletmelerin dijital iş ortağı olarak yanlarında yer almaya devam ediyoruz. Anadolu Isuzu’nun üretim hattında anlık takip olanağı sağlayarak, fiziki üretim takibinde yaşanabilecek sorunların önüne geçebilmek, kişiselleştirilmiş ürünler ve kalite ile ilgili bilgilerin operatörlere doğru zamanda ve doğru lokasyonda ulaştırılması ve süreçleri otomatize ederek teslimatların aksama olmaksızın tam zamanında yapılmasını sağlayabilmek ve teslimat zamanı öngörüsünün yapılabilmesi konularında bir çözüme ihtiyacı vardı. Red Kontrol çözümümüz ile Anadolu Isuzu’nun üretim hattının anlık olarak takibini sağlayarak, ürün kalite ve teslimat zamanlarını iyileştirmesine olanak sağladık. Anadolu Isuzu, Red Kontrol çözümümüz sayesinde aynı zamanda, üretim tesisinin genel verimliliğini ölçebiliyor, üretimi yakından takip ederek makinelerin performansını en yüksek seviyeye çıkarıyor ve iş kayıplarının önüne geçebiliyor. Ürün kalitesindeki artış ve teslimat zamanlarındaki iyileşmenin, doğrudan son tüketiciye fayda sağlayan gelişmeler olduğu bu projenin ilerleyen aşamalarında müşteri onlinedan verdiği siparişi, üretim hattında dahi takip edebilecek.”

Tuğrul Arıkan: “Akıllı Fabrika projemiz, müşteri taleplerine uygun ürün geliştirme kabiliyetimizi ve hedef pazarlardaki iddiamızı pekiştirecek”

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan ise şöyle konuştu: “Anadolu Isuzu olarak dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 vizyonumuz doğrultusunda başlattığımız Akıllı Fabrika projemizin ilk fazını başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Üretim kalitemizi yükseltmemize ve pazardaki rekabet alanlarındaki gücümüze önemli katkılar sağlayacak olan Akıllı Fabrika projemiz, müşteri taleplerine uygun ürün geliştirme kabiliyetimizi ve hedef pazarlardaki iddiamızı pekiştirecek. Bu proje sayesinde Anadolu Isuzu olarak dünya çapında tescillenmiş olan üretim kalitemizi yükseltirken, tesislerimizdeki tüm üretim süreçlerinin Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisi ile uçtan uca ve anlık takibi ile de maksimum verimliliğe ulaşmayı hedefliyoruz. Yurt içindeki ve yurt dışındaki müşterilerimizin taleplerine sıfır hata ve doğru zamanlama ile yanıt verme yeteneğimizi de güçlendirecek olan, aynı zamanda sektörümüz için de başarılı bir dijital dönüşüm örneği niteliğindeki bu projemizin ilk fazının başarıyla hayata geçirilmesinde çözümleriyle bize katkıda bulunan iş ortaklarımızdan Vodafone Business’a teşekkür ediyorum.”