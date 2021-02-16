Anadolu Isuzu Visigo RHD aracı ile ilk kez Malta yollarında

320 HP (Horse Power) gücüyle daha güçlü bir motor seçeneği sunan Visigo Hyper, tam otomatik şanzıman deneyimi arayan sürücüler için iyi bir alternatif sunuyor. Yeni güç aktarma organı, sorunsuz sürüş ve eğimli yollarda daha iyi bir çekiş gücü sunarken, 39 koltuk kapasitesine sahip Visigo Hyper, tıpkı tam boy yolcu otobüsü gibi mürettebatı ve yolcuları için yüksek düzeyde konfor sağlıyor. Otomatik bagaj kapılarına sahip 5,5 metreküp bagaj bölmesi, aracı düzenli servis, şehirlerarası ulaşım ve geziler için ideal bir ortak haline getiriyor. Visigo’nun, konfor ve güvenliği bir arada sunan sürücü bölmesi, sürücüler için bağımsız AC sistemi, otomatik sürücü penceresi, bağımsız ön havalı süspansiyon, ABS, ASR, EBS, ESC, EBD, AEBS, LDWS fren sistemleri, sürüşü sürücüler için daha kolay ve daha güvenli hale getiren özelliklerden yalnızca birkaçı.

Yolcuların geniş ve lüks bir iç tasarımın tadını çıkardığı Visigo Hyper’daki; 26 VIP koltuk, tek dokunuşlu dijital ve entegre klima sistemi, gösterge panelinde 7 inç dokunmatik ekran ile tuvalet ve mutfak seçenekleri, konforlu yolcu koltukları ve premium konfor ekipmanları uzun mesafeli rotaları yolcular için eşsiz bir deneyime dönüştürüyor. Şık ve modern dış tasarımı ile 2018'de A’Design Platinium Award tarafından övgüyle karşılanan Visigo Hyper’ın tasarımı; ayırt edici ve aerodinamik görünümü, ayırt edilebilir park lambaları ve iyi aydınlatılmış bir yolcu bölmesine izin veren geniş yolcu pencereleri ile benzerlerinden farklılaşıyor.