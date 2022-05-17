banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

Son Dakika
Mustafa Sarıgül'den DSP'ye ziyaret
Mustafa Sarıgül'den DSP'ye ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE’de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE’de
Mutfak tüpüne zam geldi!
Mutfak tüpüne zam geldi!
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı!
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı!

Anadolu Isuzu, otomotiv medyası ile Çayırova’daki üretim tesislerinde buluştu

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, Gebze Çayırova’daki üretim tesislerinde otomotiv sektör medyasına yönelik özel bir fabrika gezisi etkinliği düzenledi. Medya mensupları Anadolu Isuzu’nun üretim tesislerinde hayata geçirdiği Akıllı Fabrika uygulamasının yanı sıra “Terzi Usulü İmalat” modeli ile Ar-Ge Merkezi ve Teknoloji Merkezi’nin faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Otovitrin 17.05.2022, 17:42 17.05.2022, 18:28
Anadolu Isuzu, otomotiv medyası ile Çayırova’daki üretim tesislerinde buluştu

Türkiye’nin önde gelen ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu, otomotiv sektör medyasına yönelik özel bir fabrika gezisi etkinliği ile bir araya geldi. Anadolu Isuzu’nun Gebze Çayırova’daki modern üretim tesislerinde düzenlenen basın buluşmasında, medya mensupları Anadolu Isuzu’nun modern üretim tesislerinde hayata geçirdiği Akıllı Fabrika uygulamasının yanı sıra, “Terzi Usulu İmalat” modeli ile Ar-Ge ve Teknoloji merkezini ziyaret etti.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan

Etkinlikte bir konuşma yapan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, uzun bir aradan sonra yeniden fiziksel etkinliklerde bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Arıkan konuşmasında şunları söyledi:

“Çayırova’daki fabrikamız sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en modern ticari araç üretim tesislerinden biri konumunda. Bu etkinliği fabrikamızda düzenlemek bizim için çok anlamlı ve önemli. Her geçen yıl daha da güçlenen Türk otomotiv endüstrisinin en önemli üretim ve Ar-Ge merkezlerinden biri olan tesislerimizde yaptığımız üretimle ülkemizin ihracatına, ekonomisine, gelişimine çok yönlü katkılar sağlıyoruz. Bu tesislerde ‘terzi usulü imalat’ modeli ile ürettiğimiz araçlarımızın dünyanın 45 ülkesinde yüzlerce şehirde etkin bir şekilde hizmet veriyor olmasından büyük bir gurur duyuyoruz. Üretimde yerlilik oranlarını her geçen yıl daha da artırıyoruz. Üretim kalitesine ve teknoloji altyapısına yönelik güçlü, istikrarlı ve kararlı yatırımlarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kesintisiz olarak sürdüreceğiz.”

 

Türkiye’de ticari araç üretimine 1984 yılında başlayan Anadolu Isuzu, o tarihten itibaren Anadolu Grubu, Isuzu Motors Limited ve Itochu’nun kamuya açık ortaklığı olarak faaliyetlerini ve üretim portföyünü genişletmektedir. Otomotiv  sektörünün ticari araç segmentine odaklanan Anadolu Isuzu güçlü bir ürün gamı, etkin satış sonrası hizmetleri ve yaygın bir bayi ve servis ağına sahiptir. Kamyon, hafif kamyon, midibüs ve otobüs kategorilerinde Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden biri olan Anadolu Isuzu ihracat pazarlarındaki iddiasını sürdürmektedir.

Ticari araçların imalatının yanı sıra pazarlamasıyla da faaliyet gösteren şirket, Kocaeli’deki 300 bin metrekarelik fabrikasında tek vardiyada yıllık 19  bin adetlik üretim kapasitesine sahiptir. Anadolu Isuzu’nun Türkiye’deki fabrikası, Isuzu’nun tüm dünyayı kapsayan faaliyet ağında en yüksek kalite ve üretim standartlarını garantileyen Isuzu Manufacturing Management (IM: Isuzu Monozukuri) sertifikasına sahip olan, Japonya’nın Asya dışındaki tek tesisidir. 

Anadolu Isuzu’nun faaliyet gösterdiği ticari araçlar sektöründe kaydettiği haklı başarısının temelinde yatan önemli unsurlardan biri de Ar-Ge ve inovasyon yetkinliğidir. Teknolojiyle iç içe olan bir iş kolunda faaliyet gösteren Anadolu Isuzu, hızla gelişen ve değişen trendleri ve müşteri beklentilerini yakından izlemekte, fikri hakları tamamen kendine ait teknoloji, tasarım ve uygulamalar geliştirerek müşteri beklentilerine tam uyumlu ürünlere dönüştürmektedir. Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge ve inovasyon yetkinlikleri, siparişe özel ürün tasarlama ve üretme yetkinliği açısından da değerli bir kaldıraç sunmakta, müşteriye sunulan değerin geliştirilmesinde kilit rol oynamaktadır.

Anadolu Isuzu, çevresel etkisini en düşük düzeye düşürmeyi öngören sürdürülebilir büyüme anlayışı ile sosyal, çevresel ve ekonomik alanlardaki performansını iyileştirmeye devam etmektedir. Uzun vadeli bakış açısıyla ortaya koyduğu iş ve sürdürülebilirlik stratejileri paralelinde; tüm paydaşları ve toplum için artı değer yaratmayı hedefleyen Anadolu Isuzu bu doğrultuda yürüttüğü çalışmaları sürdürülebilirlik raporları aracılığı ile kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Anadolu Isuzu halihazırda tamamen elektrikli ve %100 Biogas uyumlu CNG motorlu çevreci araçlar da dahil olmak üzere otobüs ve midibüs segmentinde 12 farklı model ve toplam 47 farklı versiyonunu üretmekte ve yurt içi ve yurt dışı pazarlarda satışını gerçekleştirmektedir. Anadolu Isuzu ayrıca pick-up segmentinde büyük ilgi gören Isuzu D-Max modelinin yurt içi pazarda satışını da gerçekleştirmektedir.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
24°
açık