Anadolu Isuzu, otomotiv medyası ile Çayırova’daki üretim tesislerinde buluştu

Türkiye’nin önde gelen ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu, otomotiv sektör medyasına yönelik özel bir fabrika gezisi etkinliği ile bir araya geldi. Anadolu Isuzu’nun Gebze Çayırova’daki modern üretim tesislerinde düzenlenen basın buluşmasında, medya mensupları Anadolu Isuzu’nun modern üretim tesislerinde hayata geçirdiği Akıllı Fabrika uygulamasının yanı sıra, “Terzi Usulu İmalat” modeli ile Ar-Ge ve Teknoloji merkezini ziyaret etti.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan

Etkinlikte bir konuşma yapan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, uzun bir aradan sonra yeniden fiziksel etkinliklerde bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Arıkan konuşmasında şunları söyledi:

“Çayırova’daki fabrikamız sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en modern ticari araç üretim tesislerinden biri konumunda. Bu etkinliği fabrikamızda düzenlemek bizim için çok anlamlı ve önemli. Her geçen yıl daha da güçlenen Türk otomotiv endüstrisinin en önemli üretim ve Ar-Ge merkezlerinden biri olan tesislerimizde yaptığımız üretimle ülkemizin ihracatına, ekonomisine, gelişimine çok yönlü katkılar sağlıyoruz. Bu tesislerde ‘terzi usulü imalat’ modeli ile ürettiğimiz araçlarımızın dünyanın 45 ülkesinde yüzlerce şehirde etkin bir şekilde hizmet veriyor olmasından büyük bir gurur duyuyoruz. Üretimde yerlilik oranlarını her geçen yıl daha da artırıyoruz. Üretim kalitesine ve teknoloji altyapısına yönelik güçlü, istikrarlı ve kararlı yatırımlarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kesintisiz olarak sürdüreceğiz.”

Türkiye’de ticari araç üretimine 1984 yılında başlayan Anadolu Isuzu, o tarihten itibaren Anadolu Grubu, Isuzu Motors Limited ve Itochu’nun kamuya açık ortaklığı olarak faaliyetlerini ve üretim portföyünü genişletmektedir. Otomotiv sektörünün ticari araç segmentine odaklanan Anadolu Isuzu güçlü bir ürün gamı, etkin satış sonrası hizmetleri ve yaygın bir bayi ve servis ağına sahiptir. Kamyon, hafif kamyon, midibüs ve otobüs kategorilerinde Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden biri olan Anadolu Isuzu ihracat pazarlarındaki iddiasını sürdürmektedir.

Ticari araçların imalatının yanı sıra pazarlamasıyla da faaliyet gösteren şirket, Kocaeli’deki 300 bin metrekarelik fabrikasında tek vardiyada yıllık 19 bin adetlik üretim kapasitesine sahiptir. Anadolu Isuzu’nun Türkiye’deki fabrikası, Isuzu’nun tüm dünyayı kapsayan faaliyet ağında en yüksek kalite ve üretim standartlarını garantileyen Isuzu Manufacturing Management (IM: Isuzu Monozukuri) sertifikasına sahip olan, Japonya’nın Asya dışındaki tek tesisidir.

Anadolu Isuzu’nun faaliyet gösterdiği ticari araçlar sektöründe kaydettiği haklı başarısının temelinde yatan önemli unsurlardan biri de Ar-Ge ve inovasyon yetkinliğidir. Teknolojiyle iç içe olan bir iş kolunda faaliyet gösteren Anadolu Isuzu, hızla gelişen ve değişen trendleri ve müşteri beklentilerini yakından izlemekte, fikri hakları tamamen kendine ait teknoloji, tasarım ve uygulamalar geliştirerek müşteri beklentilerine tam uyumlu ürünlere dönüştürmektedir. Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge ve inovasyon yetkinlikleri, siparişe özel ürün tasarlama ve üretme yetkinliği açısından da değerli bir kaldıraç sunmakta, müşteriye sunulan değerin geliştirilmesinde kilit rol oynamaktadır.

Anadolu Isuzu, çevresel etkisini en düşük düzeye düşürmeyi öngören sürdürülebilir büyüme anlayışı ile sosyal, çevresel ve ekonomik alanlardaki performansını iyileştirmeye devam etmektedir. Uzun vadeli bakış açısıyla ortaya koyduğu iş ve sürdürülebilirlik stratejileri paralelinde; tüm paydaşları ve toplum için artı değer yaratmayı hedefleyen Anadolu Isuzu bu doğrultuda yürüttüğü çalışmaları sürdürülebilirlik raporları aracılığı ile kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Anadolu Isuzu halihazırda tamamen elektrikli ve %100 Biogas uyumlu CNG motorlu çevreci araçlar da dahil olmak üzere otobüs ve midibüs segmentinde 12 farklı model ve toplam 47 farklı versiyonunu üretmekte ve yurt içi ve yurt dışı pazarlarda satışını gerçekleştirmektedir. Anadolu Isuzu ayrıca pick-up segmentinde büyük ilgi gören Isuzu D-Max modelinin yurt içi pazarda satışını da gerçekleştirmektedir.