Anadolu Isuzu otobüs üretiminde entegrasyonunu artırıyor

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, büyüme hedefleri doğrultusunda üretim altyapısını güçlendirmeye yönelik adımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Anadolu Isuzu bu kapsamda son olarak otomotiv sektörünün öncü ve deneyimli üreticileri arasında olan FZK’nın karkas üretim faaliyetlerini devraldı.

İmzalanan kısmi devir anlaşması ile FZK’nın otomotiv üretiminde önemli temel bileşenlerden biri olan ve karkas olarak tanımlanan metal saçların, yarı mamul ve ilgili yan ürünlerin üretimine yönelik makine parkını devralıyor. Anlaşma, FZK’nın karkas üretimi alanındaki uzman kadrosunun ve mevcut stoklarının ve bu alandaki bilgi birikiminin Anadolu Isuzu’ya devrini de içeriyor.

Anlaşma kapsamında Anadolu Isuzu, yeni dönemde ihtiyaç duyduğu karkas ve ilgili yan ürünlerin imalatını FZK’nın Gebze’de bulunan üretim tesislerinde kendi unvanı ile gerçekleştirecek. Kısmi devir işlemi ile bünyesindeki karkas üretimi operasyonlarını Anadolu Isuzu’ya devredecek olan FZK, karkas üretimi dışındaki diğer sanayi kollarındaki mevcut faaliyetlerine devam edecek.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Anadolu Isuzu olarak gelecek vizyonumuz ve büyüme stratejilerimiz doğrultusunda imza attığımız bu devir alma anlaşması, tüm üretim operasyonlarımızın ölçekli gelişimi açısından büyük bir önem taşıyor. Özellikle midibüs ve otobüs üretiminde hedeflediğimiz güçlü büyümeyi gerçekleştirmek için ileriye doğru attığımız bu büyük adım ile FZK’nın karkas üretimini, bu alandaki uzman işgücünü ve bilgi birikimini kendi bünyemize katmış bulunuyoruz. Bu, bize sürekli güçlenen üretim faaliyetlerimizde ihtiyaç duyduğumuz esnekliği ve bağımsızlığı sağlarken ciddi bir katma değer oluşturacak. Anadolu Isuzu olarak alternatif yakıtlı araçlar dahil olmak önümüzdeki dönemde üretimine başlayacağımız yeni modellerle birlikte, ürün portföyümüzü tamamen yenileyeceğiz. Akıllı fabrika altyapısına sahip tesislerimiz ve ‘terzi usulü imalat’ modelimiz ile hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlardaki müşterilerimize sunduğumuz araçların kalitesini daha da artıracak, zamanında teslimat konusundaki yeteneklerimizi geliştireceğiz ve müşteri memnuniyetini daha da artıracağız. Anadolu Isuzu olarak sürekli daha da yükselttiğimiz hedeflerimiz doğrultusunda imza attığımız yatırımlarımızla ülkemizin üretimine, ihracatına ve ekonomik gelişimine olan çok yönlü katkılarımızı sürdüreceğiz.”