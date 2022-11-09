Anadolu Isuzu Gürcistan’daki ihalelerine bir yenisini daha ekledi

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, satış başarılarını yurt içinde olduğu gibi yurt dışı pazarlarda da sürdürüyor. Batum Belediyesi’nin açtığı otobüs ihalesini kazanan ve imzalanan anlaşma kapsamında Batum Belediyesine 65 adet Isuzu Citibus otobüsün teslimatını yapacak.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Anadolu Isuzu olarak yurt dışındaki büyümemizi sağlam adımlarla sürdürüyor, yeni pazarlara girerken mevcut pazarlardaki varlığımızı da güçlendiriyoruz. Yenilikçi bakış açımız ve “terzi usulü imalat” modelimiz ile ürettiğimiz araçlarımız Avrupa kentleri başta olmak üzere dünya belediyelerinin beğenisini toplamaya devam ediyor. Sadece geçen yıl 224 aracın teslimatını gerçekleştirdiğimiz ve bugüne kadar toplam 500 midibüs ve otobüs ihraç ederek bir rekor kırdığımız Gürcistan pazarında hizmet veren araçlarımıza 65 Isuzu Citibus’ı daha ekleyecek olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Anadolu Isuzu tarafından üretilen ve Gürcistan pazarına teslimatı yapılan midibüs ve otobüsler toplu ulaşımın yanı sıra okul, personel ve turizm taşımacılığı alanlarında hizmet veriyor.

Isuzu Citibus: Sınıfının en geniş ve en yüksek yolcu kapasitesine sahip otobüsü

Anadolu Isuzu’nun 9,5 metrelik toplu taşıma otobüsü Isuzu Citibusi kendi segmentinde rakipsiz özelikleri ile büyük beğeni topluyor. Isuzu Citibus, dar sokakları olan metropollerin ve daha düşük nüfuslu kentler de dahil olmak üzere birçok transit güzergahta hizmet sunan belediyelerin ihtiyaçları için tasarlandı. Isuzu Citibus, daha geniş ebatlara sahip toplu taşıma otobüsleri ile karşılaştırıldığında, düşük yatırım ve işletme maliyetleri, üstün manevra kabiliyeti ve yüksek yolcu kapasitesi ile modern şehirler için ideal bir ulaşım çözümü olarak öne çıkıyor.

Citibus’ın sunduğu düşük yatırım ve işletme maliyetleri sayesinde belediyeler, toplu ulaşım rotalarını mümkün olan en verimli ve ekonomik biçimde yönetme olanağına kavuşuyor.

205 HP güç üreten yüksek performanslı ve otomatik şanzımanlı, Euro 6 emisyon standartlarına uygun motora sahip olan Citibus, geniş iç hacmi, engelliler için kolaylık sağlayan tekerlekli sandalye rampası ile aracın erişilebilirliğini artırıyor ve tüm yolcular için engelsiz bir yolculuk olanağı sağlıyor. EBS, ABS, ASR, entegre retarder, yokuş tutucu, bağımsız havalı süspansiyon ve entegre CCTV sistemi, yoğun şehir trafiğinde sürücü ve yolcular için üstün güvenlik sunuyor.