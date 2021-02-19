Anadolu Isuzu, Galatasaray Spor Kulübü’ne ulaşım desteği vermeye devam ediyor

Türkiye’nin ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu, spora verdiği destek kapsamında Galatasaray Spor Kulübü ile işbirliğine devam ediyor. Galatasaray Spor Kulübü’ne 2019 yılından bu yana Novo ve Turkuaz otobüsleri ile güvenli ve konforlu seyahat olanağı sunan Anadolu Isuzu, kulüp ile yaptığı partnerlik anlaşmasını uzattı.

“Galatasaray ile iş birliğimizi ileri taşıyoruz”

Toplum ihtiyaçlarına duyarlı bir marka olarak, ülkenin değerlerine katkıda bulunmayı hedefleyen proje ve iş birliklerine devam ettiklerini belirten Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Türk sporunu ve sporcularımızı destekleme hedefiyle Galatasaray ile 2019 yılından bu yana sürdürdüğümüz iş birliğimizi daha da ileri taşıyoruz. Türkiye’nin en köklü spor kulüplerinden Galatasaray, Türk sporunun yurtdışında başarılarla anılmasında büyük rol oynuyor. Galatasaray ile yaptığımız yenileme anlaşması kapsamında 2021 - 2023 sezonunda da sporcularımızın ulaşımlarını en konforlu ve güvenli şartlarda sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.