Anadolu Isuzu, elektrikli aracı NovoCITI VOLT’un ilk teslimatını Fransa’ya gerçekleştirdi

İhracat pazarlarındaki başarılarını hız kesmeden sürdüren Anadolu Isuzu, geleceğin toplu taşıma trendlerine uygun olarak tasarladığı elektrikli midibüs NovoCITI VOLT’un ilk yurtdışı teslimatını gerçekleştirdi. Anadolu Isuzu’nun belediyelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak ürettiği Novociti Life platformu üzerinde geliştirilen NovoCITI VOLT, elektrikli midibüs alanındaki güncel dünya standartlarını başarı ile karşılıyor. Sürdürülebilir bir yaşam için doğanın korunmasına yönelik önemle geliştirilen çevre dostu Novociti VOLT, Avrupa’daki Demo Tur kapsamında ziyaret ettiği şehirlerde belediyelerin büyük ilgisini çekiyor.

Tam elektrikli NovoCITI VOLT: Toplu ulaşımda çevre dostu, akılcı, sessiz

NovoCITI VOLT, elektrikli motoru ve etkileyici tasarımı ile belediyelerin şehir içi toplu taşıma alanında en öncelikli ölçütleri olan sıfır emisyon, düşük gürültü ve modernite taleplerine başarıyla yanıt veriyor. Ulaştırma operatörleri işletme ihtiyaçlarına göre NovoCITI VOLT’un geniş kapsamlı opsiyonel donanımlarından yararlanabiliyor. 8 metrelik uzunluğuyla yüksek manevra kabiliyetine sahip olan NovoCITI VOLT, düşük işletme maliyeti ve maksimum verimlilik avantajlarıyla öne çıkıyor. Yolcularına geniş ve konforlu iç tasarımı ile rahat bir seyahat atmosferi sağlayan NovoCITI VOLT’un yüksek performanslı bataryaları, 211kWh’lık kapasitesi ile araca 300 km’ye kadar menzil imkanı sunuyor. Tavana yerleştirilen bataryalar ve dengeli ağırlık dağılımı yolcu kapasitesinin 52’ye kadar yükseltilebilmesine olanak tanıyor. NovoCITI VOLT’un sahip olduğu rejeneratif frenleme sistemi araç menziline ve toplam güç yönetimine önemli bir katkı sağlıyor. Aracın sahip olduğu Sürücü Puanlama Sistemi, enerji tüketimi gibi değerlerin analizi ve her ihtiyaca yönelik sunulan farklı pil kapasiteleri ile operasyon verimliliğini en iyi hale getiriyor.

“Yurtdışı pazarları yenilikçi ürünlerle geliştirmeye devam edeceğiz”

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Anadolu Isuzu olarak yurtdışı pazarlara ve Avrupa normlarına yönelik ürün geliştirme ve üretim yapma gücümüzle ihracattaki başarılarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Sürdürülebilir bir yaşam için doğanın korunmasına yönelik üretim süreçlerimizde geliştirdiğimiz uygulamalar ve çevre dostu araçlarımızla yurtdışı pazarlardaki konumumuzu güçlendirmeyi ve ihracat rakamlarımızı artırmayı hedefliyoruz. Dünya belediyelerinin güncel taleplerini tam olarak karşılayan, çevre dostu, sessiz, konforlu ve modern ulaşım çözümlerinde giderek daha fazla tercih ediliyoruz. Dünya standartlarında, yenilikçi teknolojilere sahip çevre dostu aracımız NovoCITI VOLT elektrikli midibüsümüzün ilk teslimatını gerçekleştirdiğimiz için büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz.”