Anadolu Isuzu, Dördüncü Sürdürülebilirlik Raporunu Yayımladı

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, tüm paydaşları ve toplum için değer yaratma hedefiyle attığı adımlarının yer aldığı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Bu yıl dördüncüsü hazırlanan raporda, Anadolu Isuzu’nun başta çevresel etki olmak üzere sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerine ilişkin sosyal ve ekonomik tüm performans gösterge ve bildirimleri, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) raporlama kılavuzu çerçevesinde hazırlanarak kamuoyuna sunuldu. Rapor, Anadolu Isuzu’nun sürdürülebilirlik alanındaki gerek yönetsel gerekse ürün ve üretim faaliyetleri ile ilgili tüm süreçlerinin ekosisteme olan etkisini en aza indirmek üzere yürüttüğü çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler içeriyor. Sürdürülebilirlik Raporu’nda ayrıca şirketin cinsiyet ve fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda kurum içindeki hem operasyonel ve idari kadrolarda hem de yönetim kademesindeki kadın çalışan sayısının artırılmasına yönelik olarak büyük bir titizlik ve incelikle hayata geçirdiği projelere değiniliyor.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“Anadolu Isuzu olarak, bugün dünyanın temel öncelikleri arasında ilk sırada yer alan sürdürülebilirliğe ilişkin politikalarımızı ilan ettiğimiz 2018 yılından bu yana sürdürülebilirliği kurumsallaştırma yolculuğumuzda önemli adımlar atmaya hız kesmeden devam ediyoruz. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, kamuoyu ile dördüncüsünü paylaştığımız son Sürdürülebilirlik Raporumuz, Anadolu Isuzu ailesinin sürdürülebilirlik sürecini çevresel etkiden fırsat ve cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılığa kadar uzanan geniş yelpazedeki tüm boyutlarıyla içselleştirdiğini doğrular nitelikte sonuçlar ortaya koyuyor. Verdiğimiz taahhütlerin yanı sıra hayata geçirdiğimiz uygulamalar ve projelerle Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan başlıkların önemli bölümüne katkıda bulunuyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız Avrupa başta olmak üzere dünya pazarlarındaki başarı grafiklerimize de olumlu yansıyor. Şirket olarak tüm iş birimlerimizin katılımıyla birçok projeyi hayata geçirdik. Anadolu Isuzu olarak dördüncüsünü hazırladığımız Sürdürülebilirlik Raporumuz aracılığı ile bu alandaki hedeflerimiz doğrultusunda attığımız güçlü adımları paydaşlarımız ve iş ortaklarımızla paylaşıyoruz. Otomotiv alanında üretim yapan bir şirket olarak sorumluluğumuzun bilinciyle sürdürülebilirlik alanında da sektörümüze öncülük etmeye devam edeceğiz. Ürünlerimizde, hizmetlerimizde ve tüm üretim süreçlerimizde sürdürülebilirlik bizim temel önceliğimiz olacak.”

Anadolu Isuzu, sürdürülebilirlikte altı öncelikli başlığı belirledi

Anadolu Isuzu, kurumsal sürdürülebilirlik yolculuğundaki önceliklerini de belirledi. Şirketin iç ve dış paydaşlarının bildirimleri ve geri dönüşleri ışığında belirlenen bu başlıklar şöyle sıralanıyor:

• Araç kalitesi ve Yol Güvenliği

• İklim Krizi ve Çevresel Etkiler

• Ar-Ge ve İnovasyon

• Dijitalleşme ve Siber Güvenlik

• İş Etiği ve İnsan Hakları

• Paydaş İlişkileri ve İş birliği

Anadolu Isuzu, önümüzdeki dönemde özellikle sorumluluk aldığı bu başlıklarda somut çıktılar alma hedefi ile çalışmalarını daha da hızlandıracak.

Anadolu Isuzu’nun sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusundaki çalışmaları bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında birçok ödüle layık görüldü. Anadolu Isuzu son olarak CNG alternatif yakıtlı ve yüzde 100 biyogaz uyumlu Isuzu Kendo / Interliner otobüs ile Avrupa’da “Yılın Sürdürülebilir Otobüsü 2022” ödülünün sahibi oldu.

Anadolu Isuzu taahhütleriyle sürdürülebilirlik platformlarında yerini aldı

Anadolu Isuzu sürdürülebilirlik alanında attığı adımlar ve imza verdiği taahhütler ile birçok uluslararası inisiyatifte yer alarak kısa süre önce iklim değişikliği ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerine karşı çaba gösteren uluslararası Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (SBTi) imza verdi. Ticari araç sektöründe 2040 yılına kadar yeni kamyon ve otobüs satışlarında “yüzde 100 sıfır emisyon” hedefi ile çalışan “Drive to Zero” inisiyatifine de katılan Anadolu Isuzu son olarak, kurumsal sürdürülebilirlik alanında dünyanın en önemli inisiyatiflerinden biri olan UN (Birleşmiş Milletler) Global Compact platformuna imza verdi.

Yeşil enerji ile üretim

Anadolu Isuzu sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda üretim faaliyetlerinde yeşil enerji kullanımı amacıyla çalışmalarında önemli bir başları elde etti. Şirket bu doğrultuda Çayırova’daki üretim tesislerinin çatılarına kurulan fotovoltaik güneş enerjisi santralinin tamamlanmasıyla, 2022 yılının son çeyreği itibarı ile üretimde ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 55’ini güneş enerjisinden karşılamayı planlıyor.

Sürdürülebilirlik için daha fazla inovasyon

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, sürdürülebilirlik, Ar-Ge ve inovasyon hedefleri doğrultusunda, üretim çalışmalarında doğaya zarar vermeyen geri dönüştürülebilir biyokompozit malzeme kullanımını teşvik etmek üzere çalışmalar sürdürüyor. Bu doğrultuda Rize’de faaliyet gösteren Komporize’nin bölgedeki çay hasat ve işleme süreçlerinde ortaya çıkan çay liflerinden geliştirdiği biyokompozit malzeme, birçok aksam ve komponentin üretiminde plastik yerine kullanılabilecek çevreci, sağlam ve güvenilir bir alternatif sunuyor.