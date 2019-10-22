Anadolu Isuzu, Brüksel’de çevreci araçlarını sergiledi

Otobüs segmentinin dünyadaki en önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen Busworld, bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, 3’ü dünyada ilk kez lanse edilen toplam 9 modeliyle 6. Hall ve 638 numaralı standında ziyaretçileriyle buluşuyor.

Fuar standında Isuzu Visigo Hyper, Turquoise, Citiport 18, Citiport 12 Hyper, Novociti Volt (Orta Menzil), Novociti Volt (Uzun Menzil), Interliner 13 CNG, Citivolt 12, Novo Cabrio modellerini sergileyen Anadolu Isuzu, Avrupadaki değişen pazar ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği elektrik ve CNG sistemlerine sahip yeni nesil çevreci araçlarını ilk kez sergilemiş oluyor.

Anadolu Isuzu Fuar standındaki basın toplantısında bir konuşma yapan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan; “Tüm dünyadan ticari araç devlerinin yakından izlediği bu önemli organizasyonda, Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu olarak 3’ü dünyada ilk kez lanse edilecek olan toplam 9 modelimizle sizleri karşılıyoruz. Anadolu Isuzu olarak yurtdışındaki distribütörlerimiz ve hızlı servis imkanlarımızla dünyada tercih edilen markalar arasında üst sıralarda yer alıyoruz. Sağlam ve sürdürülebilir ihracat yapılanmamız sayesinde, ihracat yaptığımız ülke sayısını 60’a çıkarmayı planladığımız 2020 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Yeniliğe ve yatırıma olan tutkumuzla geliştirdiğimiz araçlarımızı önümüzdeki yıllarda da sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koça ise:” Türkiye otobüs ve midibüs üretiminde Dünyada iddialı üretim merkezlerinden biri. Biz de Anadolu Isuzu olarak midibüs ihracatındaki liderliğimizi koruyor, Global marka olma yolunda ilerlerken güçlü Ar-Ge yapımız ile sürekli yeni araçlar üretiyor ve toplu ulaşıma ideal çözümler sunuyoruz. Gelecek dönemde de yeni araç yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Busworld 2019’da özellikle elektrikli ve CNG araçlarımızla alternatif enerji sistemlerine sahip araçlarımızı sunuyoruz. Standımızda 3’ü dünyada ilk kez lanse edilen toplam 9 modelimizle Busworld’de Türkiye’yi temsil etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

Anadolu Isuzu’nun çevreci midibüsü Isuzu Novociti Volt:

Emisyon kurallarının gittikçe katılaştığı dünyada, midibüs segmentinde yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanan Isuzu Novociti Volt Busworld fuarına menzil ve yolcu kapasiteleri farklılık gösteren iki versiyonu ile damgasını vurdu.

2018 yılında satışlarına başlanan ve birçok ödül kazanan dizel Novociti Life aracının elektrikli versiyonu olan Novociti Volt, tam elektrikli sürüş sistemi ile oldukça sessiz olmakla beraber tamamen sıfır karbon emisyon seviyesi sayesinde çevre dostu araçlar kategorisinde yer alıyor. AVAS (Acoustic Vehicle Alerting Systems) sayesinde yayaların güvenliği için, gürültü kirliliği yapmayan yapay bir motor sesi çıkaran Novociti Volt, bu sayede yayaların aracı farketmesini sağlayarak riskli durumları engelliyor.

Novociti Volt’un üzerinde konumlandırılmış olan piller, 200 kWh’lık batarya kapasitesi ile araca 270 km’ye kadar menzil imkanı sağlıyor. Pil paketlerinin tavanda pozisyonlandırılması sayesinde, aracın menzilinin arttırılıp azaltılması kolaylıkla projelendirilebiliyor. Aracın arka tarafında konumlandırılmış olan elektrik motoru ise 240 kW’lık motor gücü ve 2300 Nm’lik tork değerine sahip. Garanti kapsamında pil ömrünün 5 yıl veya 250.000 km boyunca %70 oranının altına inmeyeceği garanti ediliyor. Araç tek şarj soketinden AC (22 kW) ve DC (140 kW) tipte olmak üzere şarj edilebiliyor. 600 V’luk operasyon voltajı ile 2 saate kadar düşürülebilen hızlı şarj (DC) imkanının yanında ev tipi prizden 8 saate kadar şarj edilebilme (AC) imkanı da sunuluyor. Novociti Volt’un hızlı şarj dolum sistemi sayesinde yalnızca 10 dakika içerisinde, 140 kW güç ile birlikte 30 km veya 200 kW güç ile birlikte 50 km menzil imkanı sağlanabililiyor. Günde bir kez uygulanmak şartıyla 10 dakikalık bu ekstra hızlı dolum pil ömrüne olumsuz etki etmiyor. Novociti Volt aracının üzerinde 3 adet güneş paneli bulunuyor. Bu güneş panelleri tüm düşük gerilim (24 V ile çalışan) ekipmanlarına destek sağlıyor, böylece araç menzili de desteklenmiş oluyor. Araçta bulunan A-Connect telematik sistemi ile; araç hızı, batarya seviyesi, enerji tüketimi, gaz ve fren pedal pozisyonu vb. gibi değerler analiz edilerek filoların ve şirketlerin verimliliğini artırmaya yönelik çözümler sunulabiliyor. Aynı zamanda sürücü hataları görüntülerle raporlanarak sürücünün puanı belirleniyor ve sonucunda tüm analizler bir araya getirilerek şoför karnesi oluşturuluyor. Böylece operatörler operasyon maliyetlerini düşürecek önlemler alabiliyorlar.

Anadolu Isuzu standında sergilenen bir diğer elektrikli araç ise Citivolt 12. 12 Metre uzunluğa ve batarya elektrikli (BEV) sürüş sistemine sahip olan Citivolt 12, 30 koltuk ve 60 ayakta yolcu ile 90 kişiye kadar toplu ulaşım imkanı sağlıyor. Citivolt’un alçak tabanlı monokok gövdesi ve yana eğilme (Kneeling) sistemi engelli ve öncelikli yolcuların araca kolaylıkla erişebilmesine imkan sağlıyor. Aracın üzerinde konumlandırılmış olan lityum iyon piller, 351 kWh’lık batarya kapasitesi ile araca 300 km’ye kadar menzil imkanı sağlıyor. Aracın arka tarafında konumlandırılmış Siemens elektrik motoru ise 160 kW’lık motor gücü ve 1400 Nm’lik tork değerine sahip. Garanti kapsamında pil ömrünün 8 yıl veya 400.000 km boyunca %70 oranının altına inmeyeceği garanti ediliyor. Pil paketi için sunduğu sıvı soğutma sistemi sayesinde araç her iklimde kolayca hizmet verebiliyor. Aracın bataryası DC tipte şarj ünitesinden maksimum 120 kW’a kadar güç sağlanabilecek şekilde şarj edilebiliyor. Citivolt 12’de 600 V’luk operasyon voltajı ile 4 saate kadar düşürülebilen hızlı şarj imkanı da sunuluyor. Araçta bulunan rejeneratif frenleme sistemi sayesinde, frenleme ve ivmelenerek kayma esnasında açığa çıkan enerji ortalama 30% oranında geri elektrik enerjisine çevirilerek geri kazanılabiliyor.

Anadolu Isuzu standında dikkat çeken bir diğer araç ise Cummins motoru entegre edilmiş Interliner 13 CNG aracı oldu. Anadolu Isuzu’nun 12 metre ve üstü servis ve turizm segmentinde piyasaya süreceği ilk araç olma özelliğini taşıyan Interliner 13 CNG, özellikle Avrupa pazarında servis aracı, okul otobüsü ve kısa mesafeli şehirlerarası ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirildi. Orta kısımda ayakta yolcu ve tekerlekli sandalye alanı bulundurmasından ötürü Class 2 araçlar kategorisinde yer alan Interliner 13 CNG (Compress Natural Gas) motorunun sunduğu düşük emisyon seviyesi, sessiz sürüş imkanı ve daha verimli yakıt tüketimi gibi temel özellikleri ile ön plana çıkıyor. Interliner 13 CNG’nin sahip olduğu 5 adet Tip-3 CNG tankı toplamda 1520 lt’lik hacim sunuyor.

6 silindirli Cummins motora sahip olan 13m CNG aracı, 320 beygirlik motor gücüne ve 1356 Nm’lik tork kuvvetine sahip. Araçta ön ve orta kısmında olmak üzere iki servis kapısı bulunmaktadır. Orta kapı, 2 kanatlı ve dışa açılır olarak tasarlanmış olup böylece iniş binişler için geniş bir alan sağlanmaktadır. Ayrıca iki kanatlı kapı sistemi sayesinde opsiyonel olarak orta kapıda tekerlekli sandalye lift’i de sunulabilmektedir. Araçta lift bulunması halinde 7.3 m3, bulunmaması halinde ise 7.6 m3 bagaj kapasitesi imkanı sunularak ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilmektedir

Midibüs segmentindeki ilk cabrio araç; Isuzu Novo Cabrio

Busworld Brüksel Fuarı ziyaretçilerinin beğenisine sunulan en ilginç araçlardan biri de Anadolu Isuzu standında sergilenen Novo Cabrio oldu. Anadolu Isuzu’nun Çek Cumhuriyeti’ndeki distribütörü Turancar CZ s.r.o. tarafından yerel müşteri talepleri göz önüne alarak geliştirilen Carbio modeli, Isuzu Novo aracının üstü ve yan camları açılarak şehiriçi hop-on hop-off (Sightseeing) taşımacılığına uygun hale getirilmesini sağlıyor. Anadolu Isuzu standında sergilenen Isuzu Novo Cabrio modeli, öncelikle Prag şehri olmak üzere, turizm potansiyelinin yüksek olduğu tüm şehirler için geliştirildi ve önümüzdeki dönemde farklı fuarlarda da sergilenmeye devam edecek.