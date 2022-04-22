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Anadolu Isuzu Berlin Bus2Bus 2022 fuarına katılıyor

Anadolu Isuzu, 27-28 Nisan 2022 tarihlerinde Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenecek olan Bus2Bus fuarına katılarak en yeni midibüs ve otobüs modellerini sergileyecek. Anadolu Isuzu fuarda tam elektrikli NovoCITI Volt ve Kendo / Interliner CNG araçları ile yer alacak. NovoCITI Volt’un yenilenen tasarımı da ilk kez Bus2Bus fuarında sahne alacak.

Otovitrin 22.04.2022, 13:40
Anadolu Isuzu Berlin Bus2Bus 2022 fuarına katılıyor

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu yurtdışı pazarlardaki büyümesini yer aldığı sektörel etkinliklerle desteklemeye devam ediyor. Anadolu Isuzu bu kapsamda otobüs üretim sektörünün en önemli uluslararası etkinlikleri arasında olan ve 27-28 Nisan 2022 tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek olan Bus2Bus 2022 fuarına katılacak. Dünyanın önde gelen otobüs markalarını ve yan sanayii üreticilerini bir araya getirecek olan Bus2Bus 2022 fuarında Anadolu Isuzu NovoCITI Volt ve Kendo / Interliner CNG araçları ile katılacak. 

Türkiye’de yüzde 70’e varan yerlilik oranı ile ürettiği midibüs ve otobüsleri dünyanın 45 ülkesine ihraç eden ve midibüs segmentinde 18 yıldır İhracat şampiyonu olan Anadolu Isuzu, yüzde 100 elektrikli otobüsü NovoCITI Volt’un yenilenen tasarımını da ilk kez Bus2Bus fuarında tanıtacak.

  

Isuzu Novociti Volt Avrupa’da iddialı

Yenilenen tasarımı ile ilk kez Bus2Bus fuarında sahneye çıkacak olan yüzde 100 elektrikli Isuzu Novociti Volt, sıfır karbon emisyon seviyesi sayesinde çevre dostu araçlar kategorisinde yer alıyor. Emisyon kurallarının gittikçe katılaştığı dünyada, midibüs segmentinde yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanan Isuzu Novociti Volt modeli iki farklı batarya kapasitesi ile pazarda yer almaktadır. Novociti Volt, 211 kWh’lık batarya kapasitesi ile 300 km’ye kadar menzil olanağı sağlarken, 268 kWh’lık batarya kapasitesi ile 350 km’ye kadar menzil olanağı sunuyor. AVAS (Acoustic Vehicle Alerting Systems) sayesinde yayaların güvenliği için, gürültü kirliliği yapmayan yapay bir motor sesi çıkaran Novociti Volt, bu sayede yayaların aracı farketmesini sağlayarak riskli durumları engelliyor. Anadolu Isuzu, NovoCITI Volt’un ilk yurtdışı satışlarını 2021 yılında Fransa’ya gerçekleştirdi.  

Kendo / Interliner CNG, çevreci ulaşım talebine akılcı yanıt

Tüm dünya şehirlerinde düşük emisyon salınımı ve çevreye duyarlı araçların teşvik edildiği günümüzde Anadolu Isuzu modern belediyelerin ve ulaşım operatörlerinin bu yöndeki taleplerine CNG (Compressed Natural Gas - Sıkıştırılmış Doğal Gaz) sistemine sahip modelleri ile yanıt veriyor. Şehir içi uzun mesafe ve şehirlerarası kısa mesafelerde taşımacılık için kullanılmak üzere üretilen Kendo Interliner CNG, özellikle personel ve okul taşımacılığı için ideal özelliklere sahip. Büyük otobüs kategorisine göre daha tasarruflu olan, geniş bagaj kapasitesi ile büyük avantaj sunan Kendo Interliner CNG, konfor ve fonksiyonellik bakımından büyük otobüs sınıfındaki lüks araçları aratmıyor. Anadolu Isuzu’nun akıllı güvenlik (smart safety) sistemleri ile donatılan Kendo, sürücü puanlama ve kendi kendine arıza teşhis (self- diagnostic) özellikleri ile fark yaratıyor. Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge merkezinde geliştirdiği 13 metrelik Kendo / Interliner CNG, son olarak Avrupa’da yedi ülkeden uzman temsilcilerin oluşturduğu jüri tarafından Sustainable Bus of The Year 2022 ödülünün sahibi oldu.

#anadolu ısuzu
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