Anadolu Isuzu, Anadolu Efes Spor Kulübü’ne destek vermeye devam ediyor

Türkiye’nin ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu, spora verdiği destek kapsamında Anadolu Efes Spor Kulübü’ne destek vermeye devam ediyor.

Anadolu Efes Spor Kulübü’ne 2014 – 2015 sezonundan bu yana Visigo otobüsleri ile güvenli ve konforlu seyahat olanağı sunan Anadolu Isuzu, Anadolu Efes Spor Kulübü ile yaptığı partnerlik anlaşmasını uzattı.

“Anadolu Efes Spor Kulübü ile yaptığımız iş birliğini daha da ileri taşıyoruz”

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Toplum ihtiyaçlarına duyarlı bir marka olarak, bu ülkenin değerlerine katkıda bulunmayı hedefleyen proje ve iş birliklerine devam ediyoruz. Türk sporunu ve sporcularımızı destekleme hedefiyle Anadolu Efes ile 2014 – 2015 sezonundan bu yana sürdürdüğümüz iş birliğimizi daha da ileri taşıyoruz. Ülkemizi yurtdışında da başarı ile temsil eden ve sayısız başarılara imza atan Anadolu Efes ile yaptığımız yenileme anlaşması kapsamında 2020 - 2021 sezonunda da sporcularımızın ulaşımlarını en konforlu ve güvenli şartlarda sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Anadolu Isuzu’nun kulübümüze verdiği destek çok değerli”

Anadolu Isuzu ile gerçekleştirdikleri partnerlik anlaşmasının uzatılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz ise şu açıklamaları yaptı: “Kulübümüzün en uzun süreli partnerlerinden biri olan Anadolu Isuzu’nun bize destek vermeye devam edecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Özellikle Covid-19 salgını şartlarının devam ettiği bu sezonda böyle bir partnerlik desteği bizim için çok değerli. İş birliğimizi daha ileri taşıyacağımıza da eminiz. Kulübümüzün başarı yürüyüşüne destek verecek bu anlaşmada başta Genel Müdür Tuğrul Arıkan olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Isuzu ile birlikte Türk sporu için değer yaratmaya devam edeceğiz.”