Altur Turizm, Mercedes-Benz yıldızlı yatırımlarına devam ediyor

Personel taşımacılığı sektörüne ilk adımını 1976 yılında atan ve günümüzde sektörün Türkiye’deki öncü şirketlerinden biri olan Altur Turizm, yıldız transferine hız kesmeden devam ediyor. Mercedes-Benz Türk'ün ürettiği 100 bininci otobüs olan Mercedes-Benz Travego’yu 2022 yılında özel bir törenle filosuna ekleyen şirket, son olarak 23 adet Tourismo 15 2+2’yi modern ve geniş araç parkına ekledi.

Mengerler tarafından satış işlemleri yapılan araçlar için 20 Ocak 2023 tarihinde Altur Turizm Garajı’nda teslimat töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen törende araçlar; Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürü Özgür Taşgın, Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Koordinatörü Can Okumuş, AVM Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ergin İmre, AVM Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Güldalı, Mengerler İstanbul Genel Müdürü Güven Onan, Mengerler Otobüs Satış Müdürü Günay Eren ve Mengerler Otobüs Satış Müdürü Hüseyin Tilki tarafından, Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Albayrak’a teslim edildi.

Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak teslimat töreninde yaptığı konuşmada, “Hepinizin hatırlayacağı üzere; geçtiğimiz yılın Kasım ayında hem Altur Turizm hem de Mercedes-Benz Türk ailesi için çok özel bir an olan 100 bininci otobüsün şirketimize teslim edildiği törende buluşmuştuk. Ürettiği 100 bininci otobüsü Altur Turizm’e teslim ederek bize çok büyük bir gurur ve mutluluk yaşatan Mercedes-Benz Türk ile uzun yıllardır sürdürdüğümüz iş birliğimize bugün yeni bir sayfa daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mercedes-Benz Türk tarafından üretilen 23 adet Tourismo model araç, bugün itibarıyla resmen filomuza katılıyor. Daha önce de birçok kez ifade ettiğim gibi; personel taşımacılığı sektörüne ilk adımımızı 1976 yılında Mercedes-Benz marka bir araçla atmıştık. O anki heyecanımızı ve mutluluğumuzu her teslimat töreninde bize tekrar hissettirdikleri için Mercedes-Benz Türk ailesine teşekkür ediyorum. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada sahip olduğu kalite, teknoloji, güvenlik özellikleri ve konforu ile ilk akla gelen markalardan olan Mercedes-Benz ile gelecekte de kol kola yürümeyi hedefliyoruz” dedi.

AVM Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ergin İmre ise, "Yarım asra yaklaşan bir süredir personel ve servis taşımacılığı sektöründe başarıyla hizmet veren Altur Turizm, yeni araç yatırımında bir kez daha Mercedes-Benz Türk’ü tercih ederek 23 adet Tourismo 15 2+2’yi geniş ve modern araç parkına ekledi. Sürekli yapılan geliştirmelerle yolcu ve sürüş konforunun her geçen gün üst seviyeye çıkarıldığı araçlarımızın, ekonomik işletim maliyetleri ve 2.El değerleri ile de Altur Turizm ailesine önemli kazanımlar sağlayacağına gönülden inanıyorum. Altur Turizm’in araç parkına eklediği son teknolojiye sahip yeni araçların her iki şirkete ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün de teslimat töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "56 yıllık şirket tarihimizin 47 yılında Altur Turizm ile yaptığımız iş birlikleri var. Bu sebeple Altur Turizm’in firmamız için yerinin çok ayrı olduğunu söylemem yanlış olmaz. Altur Turizm ile sahip olduğumuz bu uzun soluklu gönül bağının, her bir teslimatla daha da güçlendiğini hissediyoruz. Bu teslimatla birlikte, iki firma arasındaki uzun soluklu dostluğa çok özel bir halka daha ekliyoruz. Biliyoruz ki; Abdurrahim Albayrak önderliğinde her geçen gün büyüyen Altur Turizm ile gelecekte daha nice iş birliklerine imza atarak hep birlikte ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. En son teknolojiye sahip yeni araçlarının Altur Turizm’e hayırlı olmasını ve bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum.”