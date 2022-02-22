Allison Tam Otomatik Şanzımanlı AKIA Metrobüsler, İstanbul’da Toplu Taşımanın Yükünü Hafifletecek

AKIA, trafik yoğunluğunun fazla olduğu şehirlerdeki toplu ulaşıma çözüm olmak üzere Türkiye’de ürettiği metrobüsleri, Allison T525R tam otomatik şanzıman donanımı ile sunuyor. 25 m uzunluğunda üç kabinden oluşan AKIA Metrobüs, yüksek manevra kabiliyeti, çift taraflı kapıları, güçlü ve yüksek tork üreten Euro 6 emisyonlu motoru ve çift akstan tahrikli olması ile dikkat çekiyor.

2022 yılının ilk çeyreğinden itibaren İETT Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmeye başlayacak metrobüsler, mevcut Metrobüs hattının yolcu kapasitesini arttıracak. İstanbul Metrobüs hattında kullanılan çoğunluğu tek körüklü ve düşük kapasiteye sahip araçlar yerine çift körüklü, yüksek yolcu taşıma kapasiteli yerli metrobüs araçlarının İstanbul başta olmak üzere Türkiye’de ve Dünya’da kullanılması hedefleniyor. AKIA Metrobüs ile bir araçta taşınan yolcu sayısı artacağından, metrobüs sayısı ihtiyacı ve dolayısıyla şehrin trafik yoğunluğu ile araç kaynaklı gürültü seviyesi de azaltılacak. Böylece yakıt tasarrufu sağlanacak ve şehir içi egzoz emisyon değerleri iyileştirilecek.

AKIA Genel Müdürü Remzi Baka, açıklamasında; “AKIA olarak Geleceğin Toplu Taşıma sistemi hedefi ile Türkiye’de üretilen ilk Metrobüs aracımızı büyüyen şehirler ve metropollerin trafik yoğunluğuna çözüm olarak geliştirdik. Aracımız, şehirlere modern bir görünüm, hızlı ve konforlu toplu taşıma hizmeti sağlamakla beraber tüm mevcut hatlara ve işletme servislerine mükemmel bir şekilde entegre olabilmekte. AKIA Metrobüs, otobüs kabiliyetinde, tramvay kapasitesinde, sürücü ve yolcuların konfor ve güvenliği açısından inovatif ve yüksek teknolojiye sahip ekipmanlar ile donatıldı. Yüksek yolcu taşıma kapasitesi ile daha az araç, daha az çevresel kirlilik, daha az altyapı maliyeti ile toplu taşıma sektörüne yeni bir vizyon sunmaktayız” şeklinde belirtti.

Allison T525R, otobüs uygulamalarında yüksek tork kapasitesi sunuyor

AKIA LF25 Metrobüs, Allison T525R tam otomatik şanzıman ile 510 bg 2500Nm tork üreten Mercedes OM471’in gücünü tekerleklere aktaracak.

Remzi Baka, bu konuda; “Metrobüs aracımız, yolcu kapasitesi, teknik özellikleri ve donanımı ile sınıfında çok özel bir noktada duruyor. Tüm yol koşullarında ihtiyacımız olan tork gücünü retarderli Allison T525R şanzıman ile en ideal şekilde karşılayabildik” diye açıklamada bulundu.

Otobüs işletmeleri için yüksek performans ve düşük işletim maliyetleri

Euro 6 Mercedes motor ve Allison T525R tam otomatik şanzıman donanımı ile AKIA Metrobüs, şehirlerdeki toplu taşıma için pek çok çözümü bir arada sunarken yakıt tasarrufunu da gözetiyor. Remzi Baka, konuyla ilgili olarak; “Toplu taşıma işletmeleri, satın alma ve alt yapı maliyetlerinin yanı sıra işletim maliyeti konusunda oldukça seçici davranıyorlar. Bu nedenle metrobüs aracımızda hem yolcu taşıma maliyetlerini hem de bakım-onarım giderlerini Allison tam otomatik şanzıman donanımında katkısıyla minimuma indirmeyi başardık” dedi.

Allison Transmission Türkiye Satış Müdürü Burak Kazar ise açıklamasında; “Allison Transmission olarak 7 metreden 27 metreye kadar şehir içi ve şehirler arası otobüsler için geniş bir tam otomatik şanzıman yelpazesi sunuyoruz. Türkiye ise otobüs üretiminde tüm dünyada çok büyük öneme sahip. Türk OEM'leri her geçen gün pazarlarını genişletiyor ve çeşitli Avrupa ülkelerinde de başarılara imza atıyor. AKIA da bir ilki başararak ürettiği LF25 Metrobüs aracıyla girdiği farklı segment ile pazar payını arttıracaktır” diye belirtti.

Burak Kazar; “AKIA LF25 Metrobüs, segmentinde çok özel bir araç ve standart olarak Allison tam otomatik şanzıman donanımı ile sunuluyor. Büyük şehirlerde toplu taşımanın önemli araçlarından olan metrobüslerden performans, dayanıklılık ve verimlilik açısından beklentiler oldukça yüksek. Allison tam otomatik şanzımanlar, her açıdan metrobüslerin zorlu toplu taşıma görevlerini yüksek performans ile yerine getirmesine katkı sağlıyor” şeklinde açıkladı.

Avrupa regülasyonlarına uygun ve belediyelerin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek yapı ve özelliklerde tasarlanan Allison tam otomatik şanzıman donanımlı AKIA LF25 Metrobüslerin, Türkiye’de üretilip Avrupa ülkelerinde de satışa sunulması da planlanıyor.