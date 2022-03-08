ALJ Finans’tan “8 Mart Kadınlar Günü”ne Özel Kampanya

Mart ayı boyunca 100 kadın girişimciye “6 ay ertelemeli taşıt kredisi” sunacak olan ALJ Finans, araç fiyatının tamamına kredilendirme imkanı sağlıyor.

ALJ Finans CEO’su Betügül Toker, bu özel güne kendilerinin de destek olmak istediklerini belirterek “Üreten, geliştiren, ekonomiye katkıda bulunan kadınların hayallerine giden yolda yanlarında olmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki mutlu ve başarılı kadın, mutlu dünya ve nesiller demektir.” şeklinde konuştu.

KOBİ’lerin ekonomik ve toplumsal kalkınmanın sürdürülebilirliğinde üstlendiği rolü destekleyen ALJ Finans, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların ihtiyaçlarını finanse ediyor, girişimlerini destekliyor.