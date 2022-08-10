Ali Yüce türkiye-çekya Iş konseyi başkani oldu

DEİK Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkanlığı’na seçilen Yüce Auto ŠKODA Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce yaptığı açıklamada; başkanlığı döneminde marka işbirliğinin yanı sıra kadim Türk ve Çekya halklarının dayanışması ile birlikte kültür başta olmak üzere her türlü sosyal ve ticari işbirliğine katkı sağlamak istediklerini belirtti. Yüce, temel felsefesi “ticari diplomasi” olan DEİK’in bu alanda yaptığı çalışmalara desteklerinin artarak süreceğini de kaydetti. Yüce Auto olarak Çekya’nın bir dünya markası olan ŠKODA’nın Türkiye distribütörlüğünü 1989 yılından bu yana sürdürdüklerini de söyleyen Yüce şu açıklamada bulundu;

“Bu önemli görevin bilincinde, iki ülke adına iş hacimlerini geliştirecek hamleleri değerli üyelerimizle beraber yapma kararlılığındayız. Bu dönem sonunda Ticari Diplomasi faaliyetlerimize güç katacağımızı düşünerek, DEİK bünyesine ve kuruluş amacına uzun yıllar hizmet etmek en büyük amacım olacaktır. Öncelikle beni bu göreve layık gören Çekya İş Konseyi ve Finlandiya iş konseyi üyelerine, saygıdeğer DEIK Başkanımız Nail Olpak’a, bugünlere gelmemde büyük emeği olan Orhan Yüce ve Škoda Yüce Auto çalışma arkadaşlarımıza, ortağımız Doğuş Otomotiv ve yöneticilerine, birlikte çok iyi uyum ile çalıştığımız Çekya Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsoloslukları’na, yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen Çekya Büyükelçimiz Sn. Egemen Bağış’a ve benden önceki başkan Sn. Nazmi Akıman’a çok teşekkür ederim.“

Ali Yüce Hakkında;

Ali Yüce, 1986 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi ve Eyüboğlu Koleji’nde tamamladı. Yükseköğrenimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünde sonrasında da Miami Ad School daki lisans programıyla tamamladı.

2005 yılından itibaren dönemsel olarak Škoda ve Seat bayilikleri Yüce Motor ve Erya Otomotiv de, üniversite sonrası da 2009 yılı itibariyle Yüce Motor’da aktif otomotiv kariyerine başlayan Ali Yüce 2010 yılında Orhan Yüce’nin vefatıyla ŠKODA Türkiye Distribütörü Yüce Auto AŞ’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine başladı. Yüce Auto İcra Komitesi, Yüce Auto Reklam ve Pazarlama kurulu üyesi ve Galatasaray Spor Kulübü üyesi olan Yüce, 2014 -2018 yılları arasında Galatasaray Kulübü’nde iki dönem yöneticilik yaptı. Büyük Kulüp, Moda Deniz Kulübü, ODD, Oyder, Türk-Çek Dostluk Derneği üyelikleri bulunan Ali Yüce evli ve iki evlat sahibidir.