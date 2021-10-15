Ali Osman Ulusoy Turizm’den Trabzonspor’a özel tasarım Mercedes-Benz

Trabzonspor’un 2021/2022 futbol sezonunda kullandığı Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1 takım otobüsünün dış tasarımı Mercedes-Benz Türk tarafından gerçekleştirildi. Trabzonspor’un kurucu üyesi ve ilk başkanı Ali Osman Ulusoy’un önderliğinde kulübün resmi karayolu ulaşım sponsorluğunu üstlenmiş olan Ali Osman Ulusoy Turizm halen sponsorluğunu sürdürüyor. Her zaman sektörün en yeni ve en popüler otobüsünü, takımları Trabzonspor’a tahsis eden Ali Osman Ulusoy Turizm’in kullanıma sunduğu Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1’in tasarımı ve kaplaması Mercedes-Benz Türk tarafından gerçekleştirildi.

15 Ekim Cuma günü Trabzon’da Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde düzenlenen teslimat törenine Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve futbolcular, Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahsen Aydın, Şirketler Grubu Direktörü Murat Seymen, Ali Osman Ulusoy Turizm Genel Müdürü Eray Eray, Hassoy Motorlu Vasıtalar Genel Müdürü Selim Saral ve Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürü Özgür Taşgın katıldı.

Törende konuşan Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürü Özgür Taşgın, dönemin şartlarına uygun olarak sürekli yenilenen, gelişen ve teknolojiyi tüm süreçlerine entegre eden Mercedes-Benz Türk’ün önceliğinin, müşterilerinin konforu ve güvenliği olduğunu söyledi. Trabzonspor ile iş birliklerinden duydukları memnuniyeti dile getiren Özgür Taşgın, “Ali Osman Ulusoy Turizm’e teşekkür ediyor, Trabzonspor’un takım otobüsü ile büyük başarılara imza atmasını diliyoruz.” dedi.

Tourismo ile sporcuların konforu ve güvenliği ön planda

Ali Osman Ulusoy Turizm tarafından kulübe teslim edilen Tourismo 16 2+1, Trabzonspor Kulübü’ne özel giydirme ile kaplanırken koyu renkli camlarla, alüminyum alaşımlı jantlarla ve takım otobüsüne özel olarak bordo-mavi renkli koltuklarla donatıldı.

Hem sürücüsüne hem de yolcularına en üst düzeyde konfor sunan Tourismo 16 2+1; sporculara ferah bir seyahat ortamı sağlarken, çift bölge (dual zone) kontrollü klima sistemi otobüsün içerisindeki atmosferi daha da konforlu hale getiriyor. Isıtma ve iklimlendirme için kullanılan ön ve arka kontrol bölgeleri, aracın içinde homojen bir sıcaklık dağılımı sağlayarak, sporcuların rahat bir yolculuk yapmalarına olanak tanıyor.