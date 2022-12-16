Akü Kış Bakımı İçin Önemli Tavsiyeler

İnci Holding ve GS Yuasa’nın iştiraki İnci GS Yuasa’nın lokomotif markası İnci Akü, kış aylarında güvenli ve konforlu bir yolculuk için akü kış bakımının önemine dikkat çekiyor. İnci Akü, düzenli bakımların akünün kullanım ömrünü uzatacağını ve kış aylarının olumsuz hava koşullarından korunmak için gerekli olduğunu belirtiyor.

Akü bakımı araçtan araca farklılık gösteriyor

Kış aylarında düşen sıcaklıkların, akülerin güç kaybetmesine ve çalışma sistemlerinde bazı aksaklıklara neden olabildiğini aktaran İnci Akü yetkilileri, aracın teknolojisine ve elektriksel donanımına uygun doğru aküyü kullanmanın çok önemli olduğuna değindi. Yetkililere göre, aracın donanımı ve elektriksel ihtiyacına uygun güçte akü kullanımı hem akü ömrünü hem de aracın performansını doğrudan etkileyen bir faktör. Bu doğrultuda “Akünü Bul” uygulaması sayesinde aracınız için en uygun aküyü aracınızın markası, modeli ve üretim yılı gibi parametrelerin hesaba katıldığı bir sınıflandırmayla İnci Akü’den öğrenebilirsiniz. Uzun süre kullanılmayacak araçların periyodik bakımlarında, özellikle açık sistem akülerin elektrolit seviyeleri kontrol edilmeli, akü üzeri her zaman temiz olmalı ve oksitlenmeye karşı kutup başları sıcak su ile temizlenip, ince bir tabaka vazelin ile yağlanmalıdır. Araçta ek tesisat var ise alternatör sistemi besliyor mu kontrol edilip, araç şarj voltajı ölçülmelidir. Hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştüğünde akünün performansı neredeyse yarı yarıya azaldığı için araç rölantide çalıştırılarak motor sıcaklığının en az 90’C gelmesi beklenmelidir ve aşırı soğuk havalarda mümkünse araç kapalı bir park alanına bırakılmalıdır.

V kayışını mutlaka kontrol ettirin

Düzenli bakımı yapılmamış, kirlenmiş aküler kış aylarında daha kolay arızalanır. Bunun önüne geçmek ve elektrik kaçağını engellemek için aküyü kirden arındırmak gerektiğini belirten İnci Akü yetkilileri akünün şarj kapasitesi kontrol edildikten sonra sistemsel arızadan kaynaklanan eksik şarj etme durumu varsa şarj takviyesi yapılmasını tavsiye ediyor. Akünün V kayışının kaydırma yapıp yapmadığının ve şasiyle bağlantısının olduğu yerde paslanma olup olmadığının kontrolünün de çok önemli olduğuna değinerek araç belirli bir süre için kullanılmayacaksa akü ile kutup başı kablosunun bağlantısının kesilmesini öneriyor. Yetkililere göre uzun bir sürenin ardından ilk kez çalıştırılan araçların aküsünde şarj sıkıntısının oluşmasını önlemek adına ise 20-30 dakika rölantide çalıştırmak ya da en az bir o kadar aracı kullanmak etkili bir sonuç verecektir.

İnci Akü’den sürücülere ipuçları

İnci Akü’nün müşteri odaklı anlayışının bir yansıması olarak geliştirilen yenilikçi Akümgelsin hizmeti, 444 5 258 (AKÜ) hattının yanı sıra web sitesi ile de sürücülerin yardımına koşuyor. www.akumgelsin.com.tr adresi üzerinden anında akü taleplerini ulaştırabilen sürücüler, Akümgelsin’in yerinde hizmetinden hızlı bir şekilde faydalanabiliyor.