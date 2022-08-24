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Aksaray’da üretilen Mercedes-Benz Türk imzalı kamyonlar Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor
• Dünya standartlarında üretim yapan Mercedes-Benz Türk, Temmuz ayında tümü Avrupa ülkelerine olmak üzere 293 adet kamyon ihraç etti. • Kapılarını 1986 yılında açan Aksaray Kamyon Fabrikası ile Daimler Truck’ın önemli üretim üslerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, 2022 yılının ilk 7 ayında ise 6.802 adet kamyon ihraç etti.
Otovitrin 24.08.2022, 10:52
Temmuz ayında Türkiye iç pazarına 97 adet kamyon, 341 adet de çekici olmak üzere toplam 438 adet kamyon satışı gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, Türkiye pazarındaki başarılı performansını ihracatta da sürdürüyor. Temmuz ayında 293 adet kamyon ihraç eden şirket, 2022 yılının ilk 7 ayında ise toplam 6.802 adet kamyonu yurt dışına gönderdi.
Ocak-Temmuz döneminde 13.000 adet kamyon üreten şirket, yüksek standartlarda ve kalitede ürettiği kamyonlarını Batı ve Doğu Avrupa’da 10’dan fazla pazara ihraç ediyor.
Mercedes-Benz Türk, 2022’nin ilk 7 ayında gösterdiği performansı yılın geri kalanında da devam ettirerek Türkiye kamyon pazarındaki konumunu korumayı hedefliyor.
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