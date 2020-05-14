AKO AKÜ’DEN “UZUN SÜRE KULLANILMAYAN ARACIN AKÜSÜ BOŞALABİLİR” UYARISI

COVID 19 pandemi önlemleri kapsamında getirilen şehirler arası seyahat kısıtlaması ile hafta sonları ve önümüzdeki hafta sonunu da kapsayan 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye’de araç kullanımını belirgin oranda düşürdü. Araçları park halinde uzun süre bekleyen sürücüleri, aküleri eski ve bakımsız ise bazı kötü sürprizler bekliyor olabilir. Türkiye’nin yerli sermayeli sanayi gücü AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren AKO Akü Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, araç sürücülerini uyararak şu basit önlemleri sıraladı: Aracınızı Haftada Bir 15 Dakika Çalıştırın Uzun süre kullanılmayan araç akülerinin, bakım gerektirmeyen türde olsalar dahi boşalabileceğini ifade eden Dr. Hulki Büyükkalender, “Bu durumda araçlarınızın kilidini bile açamayabilirsiniz. Bunu engellemek için en az haftada bir kez aracınızı çalıştırın ve 15-20 dk çalışır vaziyette tutun” dedi. Aküsü Biten Aracınızı Vurdurmayın Araçların akülerinin kontrolünün büyük önem taşıdığına dikkat çeken Büyükkalender, "Eğer uzun süreli hareketsizlik neticesi aracınızın aküsü boşalmışsa ve aracınız yeni model ise kesinlikle iterek çalıştırmayın. Bu durum elektronik aksamlı yeni nesil araçların zarar görmesine yol açabilir. Eğer akü takviyesi yapamıyorsanız yetkili servis çağırın" uyarısında bulundu. Akü Bağlantısını Kesmeyin Özellikle yeni nesil araçların, uzun süre hareketsiz kalacağı durumlarda akü bağlantısının kesilmemesi gerektiğini ifade eden Büyükkalender, “Akü bağlantısının kesilmesi akünüzü korumanızı sağlasa bile aracınızdaki elektronik aksamın zarar görmesine yol açabilir. Bunun yerine aracınızı haftada bir kez çalıştırmanız en ideal önlemdir. Bu basit önlem akünün ömrünü uzatmaya da yardımcı olur.” dedi. Günümüzde yeni nesil teknolojilere sahip akülerin bakıma ihtiyaç duymadan yıllarca kullanılabildiğini belirten Dr. Hulki Büyükkalender, bu akülerin yerli teknoloji ve tam otomasyon ile Türkiye’de üretildiğini belirtti. Türkiye’de Tek, Dünya’da Sayılı Yeni nesil Matrix Press teknolojili akülerin marş gücü ve dayanımının sıradan akülere göre çok daha uzun olduğunu sözlerine ekleyen Büyükkalender, AKO Grup bünyesinde yer alan Ako Akü, Çankırı’da AKO Prestige ve Turbo Akü marka Matrix Press teknolojili akülerin yerli üretimlerini gerçekleştiriyor. Akü üretiminde sektörde kullanılan en gelişmiş ve görece en iyi sonuçları veren üretim tekniği olan Matrix Press (Punch) ve Kazien Tüneli teknolojilerinin Türkiye’de sadece AKO Akü’de bir arada kullanıldığını da belirten Dr. Büyükkalender, “Bu teknolojiler sayesinde aküler daha dayanıklı oluyor ve yıllarca en üst seviyede enerji sağlayabiliyor. Bu aküler sayesinde aracınızı uzun süre kullanmasanız bile akünüz uzun süre dayanacaktır” açıklamasını sözlerine ekledi. Sıfır Atık İle Çevre Dostu Bir Akü Fabrikası Dr. Hulki Büyükkalender, Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan AKO Akü fabrikasında kurulan entegre üretim tesisinde her aşamada sıfır atıkla üretim yapıldığını ve bu anlamda da Türkiye’de tek olduklarını ifade etti. Büyükkalender şöyle devam etti: “Fabrikamızın alt yapısı, üretim prosesinin ve malzemelerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan tüm atıkların geri kullanıma sunulmasına olanak sağlıyor. AKO Akü, sahip olduğu üretim prosesleriyle üretimde tam otomatik ve dünyadaki en üst seviyedeki teknoloji ile kurulu olup endüstri 4.0’ı kullanmaktadır. Bu yönüyle Türkiye’de ilk ve tek, dünyada da sayılı fabrikalardan birisiyiz. Tesisimizde hiçbir atığımız doğaya bırakılmıyor. Yani sıfır atık prensibiyle çalışıyoruz. Geri kazanım tesislerindeki potansiyel riskler de tamamen elimine edilmiş durumda. AKO Akü, çevre dostu özelliği ile de Avrupa’daki ilk 5 tesisten biri.” 4 yıldır üretim yapan AKO Akü fabrikasında kurşunun aküye dönüşümü tam bir otomasyon ve ekipmanlar arası haberleşme (IoT) metodolojisi ile tamamlanıyor. Seri hâldeki üretim akışı yüzde 100 otomasyon ile gerçekleşiyor. Bu otomasyonla istasyonlar kendi aralarında insansız haberleşerek gerekli üretimi ve hatta malzeme tedarikini sağlıyor. Bazı istasyonlar arasında haberleşme internet ortamında gerçekleşerek ihtiyaç belirlemesi yapıyor. Endüstri 4.0 olarak bilinen sanayideki en gelişmiş seviyedeki bu teknolojiyle AKO Akü’nün hedefi, kaliteli üretim. Böylece tüm dünyada rekabet avantajıyla ülke ekonomisine katkıda bulunurken sektöründe küresel rakiplerin önünde yer almak hedefleniyor. AKO Akü Genel Müdürü Dr. Büyükkalender sözlerini şu uyarılarla tamamladı: “Koronavirüs süreci henüz sonlanmadığı için şu günlerde sosyal mesafeyi korumak tüm Türkiye için çok önemli. Bunu temin etmek için herkesi çağrılara uymaya ve evinde kalmaya davet ediyoruz. Araçlar, sosyal mesafeyi korumak toplu taşımaya göre büyük avantaj sağladığı için onların da kullanıma hazır olması için önlem almayı unutmayın.”