Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
121015
ALTIN
303.893
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7540
EURO
6.5994

Akıllı sürüşün öncüsünden akıllı fırsatlar

Japon otomotiv devi NISSAN, şubat ayı sonuna kadar sürecek kampanyasıyla güçlü SUV ailesini ve ödüllü pick-up’ı Navara’yı kampanya indirimi ve yüzde 0,49 faiz avantajıyla yeni sahipleriyle buluşturuyor.

Akıllı sürüşün öncüsünden akıllı fırsatlar

Japon otomotiv devi NISSAN, şubat ayı sonuna kadar sürecek kampanyasıyla güçlü SUV ailesini ve ödüllü pick-up’ı Navara’yı kampanya indirimi ve yüzde 0,49 faiz avantajıyla yeni sahipleriyle buluşturuyor.

08 Şubat 2020 Cumartesi 12:19
2140 Okunma
Akıllı sürüşün öncüsünden akıllı fırsatlar

NISSAN, şubat ayı sonuna kadar devam edecek kampanya indirimlerini, 24 ay 0,49 faiz avantajıyla desteklemeye devam ediyor.

QASHQAI, X-TRAIL, MICRA ve NAVARA modellerinde faiz oranını “yüzde 0,49” olarak belirleyen NISSAN, QASHQAI’de 50 bin, X-TRAIL’de 60 bin, NAVARA’da 100 bin TL’ye varan kredi tutarları için 24 aya varan vade imkânı sunuyor.

SUV segmentinin yaratıcısı QASHQAI avantajlı fiyatlarıyla Nissan yetkili satıcılarında

SUV segmentinin yaratıcısı ve Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modellerinden NISSAN QASHQAI, yeni nesil motoru ve akıllı sürüş özelikleriyle yeni sahiplerini bekliyor.

Yeni nesil motoruyla daha düşük yakıt tüketimi sağlayan QASHQAI’ler 10 bin TL’ye varan kampanya indirimi ve 50 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,49 faiz oranlarıyla yeni kullanıcılarını bekliyor.

SUV Konforu, gücü ve yüksek taşıma kapasitesiyle dikkat çeken NISSAN’ın ödüllü pick-up’ı NAVARA ise 3 bin TL’ye varan kampanya indirimi ve şubat ayı boyunca 100 bin TL için 24 ay yüzde 0,49 avantajı ile maceraseverler ve işini heyecanla yapanlarla buluşuyor.

Prestijinden ödün vermek istemeyenlerin tercihi X-TRAIL’ler, yeni nesil motoruyla en konforlu, en rahat yolculuğu yapak isteyenlere şubat ayına özel 60 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,49 faiz imkanı ile satışa sunuluyor.

Son Güncelleme: 08.02.2020 12:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Škoda, Octavia RS iV ile performansını artırıyor
Škoda, Octavia RS iV ile performansını artırıyor
Pirelli, S&P Global Sürdürülebilirlik Endeksi’nde “altın klasmanda”
Pirelli, S&P Global Sürdürülebilirlik Endeksi’nde “altın klasmanda”
Michelin ve IndustriALL Global Union çalışan hakları için birleşti
Michelin ve IndustriALL Global Union çalışan hakları için birleşti

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim