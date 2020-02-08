Akıllı sürüşün öncüsünden akıllı fırsatlar

NISSAN, şubat ayı sonuna kadar devam edecek kampanya indirimlerini, 24 ay 0,49 faiz avantajıyla desteklemeye devam ediyor.

QASHQAI, X-TRAIL, MICRA ve NAVARA modellerinde faiz oranını “yüzde 0,49” olarak belirleyen NISSAN, QASHQAI’de 50 bin, X-TRAIL’de 60 bin, NAVARA’da 100 bin TL’ye varan kredi tutarları için 24 aya varan vade imkânı sunuyor.

SUV segmentinin yaratıcısı QASHQAI avantajlı fiyatlarıyla Nissan yetkili satıcılarında

SUV segmentinin yaratıcısı ve Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modellerinden NISSAN QASHQAI, yeni nesil motoru ve akıllı sürüş özelikleriyle yeni sahiplerini bekliyor.

Yeni nesil motoruyla daha düşük yakıt tüketimi sağlayan QASHQAI’ler 10 bin TL’ye varan kampanya indirimi ve 50 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,49 faiz oranlarıyla yeni kullanıcılarını bekliyor.

SUV Konforu, gücü ve yüksek taşıma kapasitesiyle dikkat çeken NISSAN’ın ödüllü pick-up’ı NAVARA ise 3 bin TL’ye varan kampanya indirimi ve şubat ayı boyunca 100 bin TL için 24 ay yüzde 0,49 avantajı ile maceraseverler ve işini heyecanla yapanlarla buluşuyor.

Prestijinden ödün vermek istemeyenlerin tercihi X-TRAIL’ler, yeni nesil motoruyla en konforlu, en rahat yolculuğu yapak isteyenlere şubat ayına özel 60 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,49 faiz imkanı ile satışa sunuluyor.