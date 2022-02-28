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Akaryakıt Zamları Karşısındaki En İyi Seçenek Elektrikli Araçlar

Ülkemizde, 260 şarj noktasıyla en geniş yayılıma sahip olan şarj istasyon işleticisi şirketlerinden SHARZ.NET, akaryakıt ve elektrik zamlarıyla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Son dönemde motorin, benzin ve elektrikte yaşanan zamlara karşın, B segmenti otomobiller üzerinden örnek veren Sharz.net Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül "Şu anda küçük sınıf bir otomobille şehir içinde, benzinliyse 100 km'de yaklaşık ortalama 8 litre tüketim ile 134 TL, dizel ise 6 litre ile 102 TL akaryakıt ödemesi yapmak durumundasınız. Aynı sınıfta elektrikli bir araçla ise 100 km'de 16 kWs tüketim sonucunda 35 TL ile evde, 70 TL ile halka açık alanda şarj ederseniz. İçinde bulunduğumuz bugünlerde kullanım maliyeti açısından en uygun otomobiller, elektrikli araçlar." dedi.

Otovitrin 28.02.2022, 09:18
Akaryakıt Zamları Karşısındaki En İyi Seçenek Elektrikli Araçlar

Türkiye'deki birçok şarj istasyonu işletmecisine altyapı sağlayan ve 260 şarj noktasıyla ülkenin en yaygın şarj ağlarından birisine sahip olan Sharz.net, tüketiciler için kritik öneme sahip olan kullanım maliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Brent petrol fiyatlarındaki artış ve yüksek kur sebebiyle ardı ardına gelen akaryakıt zamları, tüketicileri farklı alternatiflere yönlendirirken, elektrik maliyetlerinde de yaşanan artışlara rağmen, kullanım maliyeti açısından en uygun seçeneğin elektrikli otomobiller olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin gözlemlerini paylaşan Sharz.net Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül “Elektrikli araçlar önü durudurulamaz bir şekilde bütün dünyada ve ülkemizde fosil yakıtla çalışan araçların yerini alacaktır. Tüplü televizyondan düz ekrana geçiş ve tuşlu telefondan akıllı telefonlara geçişteki gibi, elektrikli aracın çevreciliği, ekonomisi ve rahatlığı bilinci artacak ve dönüşüm hızlanacaktır. Ayrıca elektrikli araçların servise gidiş ihtiyaçları ve maliyetleri akaryakıtlı araçlardan önemli derecede düşük.ifadelerini kullandı.

Yakıt Seçeneği (B-segmenti)

100 km'de Şehir içi Tüketim

(Ort.)

Maliyet

Benzinli

8 litre

134 TL

Dizel

6 litre

102 TL

Elektrikli

16 kWs

35 TL

Maliyetlerin düşmesi ve bağılılığın azalması için elektrik üretiminde doğal kaynakları kullanmalıyız

Türkiye'nin enerji kaynakları konusunda dışa bağımlılığının, tüketim maliyetlerinin yükselmesindeki en önemli husus olduğunu söyleyen Şengönül "Petrol kaynaklarındaki dışa bağımlılığımız maalef kaçınılmaz. Buna karşılık elektrik üretiminde kullanılan rüzgar, su, güneş gibi doğal kaynaklar açısından ülkemiz gerçek bir cennet. Ülkemiz elektrikli araçlara geçiş fırsatı değerlendirilerek, yıllık 21 milyon ton olan akaryakıt ithalatının yükünü azaltabilir. Türkiye böylelikle doğal kaynaklarından sağladığı enerjiyle, dışa bağımlı olmaktan kurtulabileceği gibi yıllık 21 milyon ton akaryakıt buharının atmosfere karışmasını önleyebilir.

İçten yanmalı fosil yakıtın döneminin kapandığı ve elektrikli araçların kullanımına başlacağı yeni çağ ülkemizin geleceği ve gelecek nesillerimizin temiz bir çevre bırakmamız için önemli bir fırsat. Elektrikli araç kullanım maliyetleri çok düşük. Bu iki maliyet eşit bile olsa ülkemiz dışa bağımlılıktan kurtulmak, küresel ısınmanın engelllenmesine katkıda bulunmak için ülke bazında teşvik edici girişimlerde bulunmalıdır." dedi.

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