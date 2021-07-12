AirCar, Softtech teknolojisiyle gökyüzünde

Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler her geçen gün dünyayı uçan arabaların gökyüzünde dolaştığı bir geleceğe daha da yaklaştırıyor. Türkiye’nin öncü teknoloji şirketi Softtech bu heyecan verici geleceğe teknoloji partneri olduğu AirCar ile destek veriyor.

2019 yılında Softtech’in yazılım geliştirmeleri iş birliği ile yol arkadaşı olduğu uçan araba AirCar’ın ilk prototipi tamamlandı. Uçan arabanın tüm otonom sistem yazılımlarını geliştiren Softtech, mimari kurgudan Ar-Ge çalışmalarına; sistemlerin donanımla entegrasyonuna kadar olan tüm süreçlerinde yer alıyor. Softtech ayrıca AirCar’ın iş modeli ve pazara girişinin kurgulanması, yatırım planlama ve yatırımcı görüşmelerinin gerçekleştirilmesi alanlarında da destek veriyor.

Şehir içi ulaşımda kaybedilen zamanı kullanıcılara geri vermeyi hedefliyor

Dünyada yılda ortalama 97 saat trafikte kaybediliyor. AirCar ise şehir içi ulaşımda kaybedilen zamanı kullanıcılarına geri vermek ve karbon emisyonunun düşürülmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Yeşil şehirlerde yaşamak için hayata geçirilen AirCar ayrıca hızlı ve havadan ulaşımı şehirde yaşayan herkesin ulaşabileceği bir hizmet haline getirme amacıyla da öne çıkıyor.

“Dünyanın geleceğine yatırım yaptık”

Dünyada 300’den fazla girişimin elektrikli uçan arabalar üzerinde çalıştığını ve bunların yüzde 30’unun önümüzdeki beş yıl içerisinde ticari olarak hava taksi hizmetine başlamayı hedeflediğini belirten Softtech Genel Müdürü M. Murat Ertem, “Hayal gibi görünen uçan arabalara artık çok yakınız” dedi. Yazılım, uçuş, otonom sürüş, yapay zeka, araç içi iletişimin yanı sıra uçuş planlama süreçlerinde uçtan uca Softtech ekibinin çalıştığını belirten Ertem, “Dünya uçan arabaların gökyüzünde dolaştığı bir geleceğe doğru hızla ilerliyor. Biz de AirCar ile dünyanın geleceğine yatırım yaptık. Yaklaşık 2 sene önce başlayan iş birliğimiz kapsamında AirCar için özel olarak oluşturduğumuz ekip adına da eşsiz bir deneyim fırsatı olduğuna inanıyorum” diye belirtti.

“Otonom yazılım ve pilotsuz full otonom uçuş yazılımı AirCar’ın en önemli gücü”

Türkiye’de uçan araba yatırımlarına ilginin artmasının ülkemizin dünya pazarında rekabet fırsatı kazanması adına umut verici olduğunu belirten M. Murat Ertem; “Öncü teknolojilerin uygulayıcısı olmak, girişimciliği destekleyerek ülkemize fayda sağlamak öncelikli hedeflerimizin başında geliyor. Softtech olarak ürettiğimiz teknolojilerle hayata zaman yaratmak olan amacımız AirCar ile iş birliğimizde de karşılığını buluyor” dedi. AirCar’ın otonom yazılım ve pilotsuz full otonom uçuş ile rekabet avantajı sağlama stratejisine Softtech olarak ortak olduklarını paylaşan Ertem, hedeflenmiş kalkış ve iniş notları arasında otonom olarak uçuşun gerçekleşmesi ve bu esnada oluşabilecek tüm tehlikelerden aracın kendini koruyabilmesini sağlayan tüm modüllerin prototiplenmesinin de tamamlandığını belirtti.

“İleri yazılım ve donanım teknolojileri kullanarak AirCar’ı şehir içi hava taşımacılığında öncü bir firma yapma hedefindeyiz”

AirCar’ın şehirlerde yaşanan trafik problemini hava yolu ile çözmek amacıyla 2017 yılında kurulan bir girişim olduğunu aktaran AirCar Kurucusu Eray Altunbozar; “Şehirlerde yaşanan trafik problemini iki kişilik, elektrikli ve otonom uçan arabalar ile çözmeyi planlıyoruz. Bu sistemin en önemli kısımlarından birisi ise yazılım. 2019 yılında AirCar’ın yazılımının gerçekleştirilmesi için ekip arayışındayken Softtech ile yollarımız kesişti. İlk etapta sadece personel desteği ile başlayan iş birliğimiz bugün partnerlik düzeyine ulaştı. AirCar’ı tam otonom sistemler ile geliştirerek yazılım ve otonom sistemlerde alanında öncü firma yapma hedefindeyiz ” diye konuştu.

2024 yılında 4 kişilik versiyonu üretilecek

Elektrikli ve yüzde 100 otonom bir araç olarak tasarlanan AirCar, sekiz pervaneli ve iki yolcu kapasiteli bir uçan araba olacak. İki yolcu ile 50 kilometre, tek yolcu ile 80 kilometre menzil yapabilecek aracın boş ağırlığı 250 kilogram. Yolcu ile birlikte 450 kilograma kadar taşıma kapasitesi sunacak aracın 2023-2024 yılında kargo ve hava kurtarma aracı versiyonlarının üretilmesi hedefleniyor.2025 yılında İstanbul semalarında uçmaya hazır aracın tamamlanması planlanırken AirCar’da bir sonraki hedef uçan arabanın 4 kişilik versiyonunun çalışmalarına başlamak.