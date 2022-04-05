Ahmet Yüce’ye ŠKODA’dan “Yaşam Boyu Onur Ödülü”

ŠKODA’nın Türkiye Distribütörlüğünü 1989 yılından bu yana başarıyla sürdüren Yüce Auto ŠKODA Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce’ye ödülü, Çekya’da düzenlenen törenle ŠKODA Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Jahn ve ŠKODA Auto Uluslararası Satışlar Sorumlusu Jan Procházka tarafından takdim edildi. Yüce, aynı zamanda Çekya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Liyakat Madalyasının da sahibi.

“Birlikte çok şey başaracağız”

Ödülü aldıktan sonra bir konuşma yapan Yüce Auto ŠKODA Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, hayatının en mutlu günlerinden birisini daha yaşadığını belirterek “Benim için ülkemde bir markayı temsil etmekten öte, bir yaşam biçimi olan ŠKODA markasının şahsıma layık gördüğü Onur Ödülü için teşekkür ediyorum. Yüce Auto ŠKODA Başkanı olarak bana layık görülen bu ödülü, Türkiye’deki ortağımız Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Şahenk, şirketimizin eski ve yeni tüm yöneticileri ile çalışanlarımız adına da alıyorum. Geçen yıl tevdi edilen Çekya Liyakat Nişanından sonra, 68 yıldır sadece otomobil işiyle uğraşan ve 33 yıldır Türkiye’de Yüce Auto kimliğiyle temsil ettiğimiz dünya markası ŠKODA tarafından bu ödüle layık görülmekten de büyük onur duyuyorum.” dedi.

Yüce sözlerine şöyle devam etti: “ŠKODA Auto ile bugüne kadar süregelen dostluk ve karşılıklı sevgiye dayanan ilişkilerimizin artarak devam edeceğine olan inancımı da bir kez daha yineliyor, tüm ŠKODA ailesine teşekkürlerimle birlikte şükranlarımı sunuyorum.”