Ahmet Çalık Anısına arabam.com’dan Anlamlı Destek

Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile ulaşılan Mustafa Onbaşı Ortaokulu okul müdürü ve beden eğitimi öğretmeni ile iletişime geçilerek ihtiyaçlar belirlendi. Konya’nın Çumra ilçesindeki okulun futbol takımı için forma, spor ayakkabı, dizlik, futbol topu, file gibi temel ihtiyaçları olan malzemeler temin edildi. Çocuklara verilen hediyede “yarınlara umut olsun diye Ahmet abinizin anısına küçük bir hediye” notu eklendi.

Ahmet Çalık’ın başta ailesi, yakınları ve tüm arabam.com Konyaspor taraftarlarına başsağlığı dileyen arabam.com, yarınların umudu olan çocuklara Ahmet abileri gibi geleceğin başarılı sporcuları olacaklarına inandığını vurguladı.