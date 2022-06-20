"Ağır Hasarlı" Otomobile Elektronik Şasi Kontrolü Önlemi!

İkinci el araç pazarındaki en önemli problemlerden biri haline gelen ağır hasarlı araçlar, alım ve satımlarda birçok dolandırıcılık vakasına konu oluyor. Standart dışı parçalarla, yetersiz teknik ekipmanla, eğitimsiz elemanlar tarafından merdiven altı tamirhanelerde onarılan birçok ağır hasar kayıtlı araç, hiçbir denetime tabii tutulmadan trafiğe tekrar çıktığı için, özellikle otomobilin temelini oluşturan şasi kontrolü hayati önem taşıyor.

Onarım süreçlerinde halen belirli bir standardın ve kontrol mekanizmasının da bulunmadığını söyleyen RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünaldı "Can ve mal güvenliğini direkt tehdit eden bu araçlar, ikinci el araç pazarında da birçok dolandırıcılık vakasına konu oluyor. İki araçtan kaynakla tek araç ortaya çıkarılıyor, şasi doğru onarılmıyor, patlayan hava yastıkları yenilenmiyor. Bir araç satın alırken mutlaka ekspertiz yaptırılmasını öneriyoruz. Fakat yapılan ekspertizde şasi kontrolünün el ve göz yordamıyla yapılması, her zaman doğru sonuç vermiyor. Bu yüzden RS Oto Ekspertiz olarak elektronik şasi kontrolünü hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

2,5 milyon ağır hasarlı araç var, birçoğunun şasisi işlemli

Yeni elektronik şasi kontrolü teknolojisi; aracın şasi ölçülerini, sistemin içinde bulundurduğu bilgi bankası sayesinde, belirlenen şasi üzerindeki noktalar ile kontrol ederken, şaside en ufak kayma veya yamulma var ise milimetrik ve hangi yöne doğru kayma olduğunu, içerisinde bulundurduğu yazılım ve aracın fabrikasyon ölçüleri ile karşılaştırarak sunuyor. Bu sayede teknik kadronun gözden kaçıracağı sapmalar en aza indirgenirken, tüketiciler tarafından daha rahat ve anlaşılabilir rapor çıktısı alınıyor. RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı "Bugün ikinci elde yaşanan birçok dolandırıcılık vakasının temel sebebi denetimsizliktir. Denetime tabii tutulmadan trafikle tekrar buluşmuş 2,5 milyon araç yollarda geziyor ve birçoğunun şasisinde işlem mevcut. Bu araçları elle, gözle kontrol etmek ise sağlıksız. Elektronik şasi kontrol cihazımızla şasi kontrollerinde insan faktörünü bir kenara bırakarak, tamamen teknik ve bilimsel yöntemlerle şasideki milimetrik sapmaları dahi tespit ederek iptidai şekilde tamir edilmiş güvensiz otomobilleri ortaya çıkarıyoruz. " diyor.