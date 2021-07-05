ABB, Katar'ın en büyük elektrikli otobüs altyapı projesi sözleşmesine imza attı

ABB proje kapsamında ülke genelinde 1.000 elektrikli otobüse ve günde 50.000 yolcu taşıma kapasitesine sahip olması öngörülen filo için yüksek güçlü şarj altyapısı sağlayacak.

Katar, elektrikli halk otobüsü ağını 1 yıl içinde yüzde 25, 2030 yılına kadar da yüzde 100'e yükseltmeyi hedefliyor. Bu planın bir parçası olarak Katar hükümeti, ABB ile dünyanın en büyük e-otobüs ağlarından birini oluşturma kararını verdi.

Mannai Trading Company, Public Works Authority 'Ashghal' ve filo operatörü Mowasalat ile ortaklık yapan ABB, Katar'da dört otobüs deposu, sekiz otobüs istasyonu ve 12 metro istasyonu dahil olmak üzere birden fazla yerde Ağır Araç Şarj ekipmanı tasarlayacak ve dağıtacak. Proje kapsamı ayrıca üç yıllık bir hizmet seviyesi sözleşmesini de içerecek.

ABB'nin E-mobilite bölümü başkanı Frank Muehlon şunları söyledi: "ABB'nin 2030 sürdürülebilirlik stratejimizin bir parçası olarak, son teknoloji ve akıllı şarj çözümlerimizle filoların e-mobilite potansiyellerini anlamalarına yardımcı olmaya odaklandık. Yeşil otobüs filoları çözümlerimiz, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin ve bölgelerin elektrifikasyonun değerini keşfetmeye, daha temiz ve daha yeşil ulaşım çözümleri için neler yapılabileceğini göstermeye liderlik ediyor.”

ABB, proje için 125 MW'ın üzerinde şarj kapasitesi, hedef şarj için 1.300 konektör ve dördü mobil olmak üzere 89 adet şarj cihazı tedarik edecek. Bu şarj alt yapı çözümüyle, Mowasalat elektrikli otobüs filosunun tamamı gece boyunca park halindeyken veya kullanımda normal operasyonları etkilemeden şarj edilebilecek. Diğer bir deyişle operatörler ve yolcular için hızlı ve rahat bir şarj deneyimi sağlanacak.

ABB ayrıca 7/24 filo optimizasyonu için şarj altyapısı operasyonunu Mowasalat Filo Yönetim Sistemine bağlamak ve entegre etmek için veri bağlantısı ve arayüzleri sağlayacak. Filo Yönetim Sistemi ile entegrasyonun yanı sıra, şarj cihazları da 400'den fazla parametre kullanarak altyapıyı uzaktan izlemek ve teşhis etmek için ABB Ability™ bulutuna bağlanacak. Bu eksiksiz çözüm, çalışma süresini ve verimliliği en üst düzeye çıkararak kullanıcılar için güvenilir altyapı sunacak.

Dr. Müh. Bayındırlık Kurumu 'Ashghal' Başkanı Saad Ahmed Ibrahim Al Mohannadi şunları söyledi: "Katar iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve sürdürülebilirliği teşvik etmek için etkili adımlar attı. Bu, yeşil toplu taşımacılığın tanıtılması dahil çeşitli yerel programları ve girişimleri içeriyor. Katar'da, CO2 emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğine karşı küresel katkı sağlamak için iddialı hedefler belirledik. Katar'da e-mobilite altyapısının kurulumu bu küresel çabaları destekliyor. ABB ortak olarak seçildi çünkü daha yeşil bir gelecek için vizyonumuzu paylaşıyor ve Katar'ın çevre ve toplu taşıma hedeflerini destekleyecek uzmanlığa sahip. İşbirliğini dört gözle bekliyoruz."

ABB, elektrikli araçlar, elektrikli ve hibrit otobüsler, gemiler ve demiryolları için eksiksiz şarj ve elektrifikasyon çözümleri sunan elektrikli araç altyapısında dünya lideridir. ABB, e-mobilite pazarına 2010 yılında girdi ve bugün 85'ten fazla pazarda 400.000'den fazla elektrikli araç şarj cihazı sattı.

ABB yüksek güçlü şarj cihazları, dünyanın dört bir yanındaki e-otobüs garajlarında ve şehirlerde konuşlandırıldı. Almanya'nın Hamburger Hochbahn AG ve yakın zaman önce Milano toplu taşıma hizmeti şirketi ATM'nin San Donato örnekleri gibi.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) , daha üretken ve sürdürülebilir bir gelecek elde etmek için toplumun ve endüstrinin dönüşümüne enerji veren lider bir küresel teknoloji şirketidir. Yazılımı elektrifikasyon, robotik, otomasyon ve hareket portföyüne bağlayarak ABB, performansı yeni seviyelere taşımak için teknolojinin sınırlarını zorluyor. 130 yılı aşkın bir mükemmellik geçmişine sahip olan ABB'nin başarısı, 100'den fazla ülkede yaklaşık 105.000 yetenekli çalışan tarafından sağlanmaktadır. www.abb.com

ABB'nin Elektrifikasyon İş Alanı , 200'den fazla üretim tesisi ile 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren elektrikli ürünler ve çözümlerde dünya lideridir. 50.000'den fazla çalışanımız, kendilerini güvenli, akıllı ve sürdürülebilir elektrifikasyon çözümleri sunarak insanların yaşama, bağlantı kurma ve çalışma şeklini dönüştürmeye adamıştır. Altyapı ve mobilite alanlarındaki müşterilerimize operasyonel mükemmellik aracılığıyla olağanüstü bir deneyim sunarken teknolojik ve dijital yeniliklerle farklılaşarak elektrifikasyonun gelecekteki trendlerini şekillendiriyoruz. go.abb/elektrifikasyon