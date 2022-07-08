9 Günlük Kurban Bayramı Tatiliyle Araç Kiralama Sektöründe Yüzde 80’in Üzerinde Doluluk Bekleniyor!

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından araç kiralama talepleri de yükselişe geçti. Artan talep nedeniyle kısa süreli araç kiralamada yüzde 80’in üzerinde doluluk bekleniyor. Talebin bayram süresince artması öngörülürken, 2022 yılı araç kiralama sektörü özelinde 2021’den daha iyi sene olma potansiyeliyle de dikkat çekiyor. Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, pandeminin seyrindeki olumlu gelişmelerin bu yılın başından itibaren özellikle günlük araç kiralama tarafına olumlu yansıdığını söyledi. “Seyrin benzer devam etmesi durumunda, günlük araç kiralamada bu seneyi 2019’a çok yakın bir seviyede kapatmayı öngörüyoruz” ifadelerini kullanan Ekici, “2022, geçen seneden daha iyi bir yıl olma potansiyeline sahip. Bu yıl yabancı turist kaynaklı 2021’de yakalanan iyileşme trend olarak devam edecek. Bunun olumlu yansımalarını günlük araç kiralama sektöründe de göreceğiz. Ayrıca yine pandemi sonrasında yaygınlaşma eğilimi gösteren bir diğer trend olan karavan kiralama seçeneğinin bu yıl da yoğun talep göreceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“Günlük araç kiralama daha fazla tercih edilecek”

“Günlük araç kiralama şirketleri bu yıla ilişkin araç alımlarıyla turizmde arzu edilen toparlanmaya hazırlık yapıyor” açıklamasını yapan Ekici, “Bu yıl turizmde arzu edilen hareketlilik gerçekleşirse günlük araç kiralamaya olan talep de bundan olumlu etkilenecek. Böyle bir durumda, araç bulunurluğu sıkıntısının baskısı altında dahi, günlük araç kiralamada geçen yıla göre yüzde 25-30’a yakın büyüme yaşanabilir. Söz konusu büyüme ile birlikte sektörün iş hacmi 2019 seviyesine yaklaşabilir. Ekonomik aktivitenin hızlanması ile birlikte, hijyenik ve izole ulaşım sağlamasından ve seyahat etmeye olan özlem nedeniyle günlük araç kiralama daha fazla tercih edilecek” dedi.

“Saatlik araç kiralama hizmeti önemli bir seçenek oldu”

Pandeminin mobilite tercihlerini etkilediğini anımsatan Ekici, toplu ulaşımı tercih etmeyen bireylerin, ulaşım ihtiyaçlarını özel araçları veya araç kiralama yöntemi ile çözdüğünü belirterek, “Günlük araç kiralamanın yanı sıra saatlik araç kiralama hizmeti de önemli bir seçenek oldu. Bu gelişmeler günlük araç kiralamayı bir nebze mevsimsel etkilerden kurtarıp yılın her ayında talep gören bir hizmet haline getirdi. Ayrıca günlük araç kiralama, yeni model araçların geniş bir kitle tarafından test edilmesine de olanak sağlıyor. Ayrıca bayram ve tatil dönemlerinde günlük araç kiralamaya olan talep artıyor. Pandeminin etkilerinin yavaşladığı bu günlerde bayramın da gelmesi ile araç kiralamaya olan talep daha da yoğunluk kazandı. Kısa süreli araç kiralamada, bayram döneminde yüzde 80 üzerinde doluluk oranı olması bekleniyor. Bayram süresince de talebin artarak devam edeceği görüşündeyiz” bilgilerini verdi.

Dış hat yolcu sayısı, 2021’i geçecek!

“Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin tahminlerine göre bu yıl dış hat yolcu sayısının 2021’in yüzde 51 üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor” ifadelerini kullanan İnan Ekici, “Bu rakam 2019’un yüzde 17 gerisinde olmakla birlikte, salgın sonrası toparlanmanın yabancı yolcu açısından ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor. Bu yılın ilk 6 ayında benzer büyüme trendini araç kiralama sektöründe de gözlemliyoruz. Yaz aylarında, yabancı müşteri rezervasyon talebi bu trendin artarak devam edeceğine dair sinyaller veriyor” dedi.

“Sahiplik yerine kullanım ana akımı artarak devam edecek”

Araç fiyatları, finansman maliyetleri ve enflasyondaki artışa bağlı olarak araç kiralama fiyatlarının da artışa geçtiğini belirten Ekici, sektörün, satın alma ve filo yönetimindeki uzmanlığıyla yarattığı verimliliği müşterilerine yansıtarak fiyat artışını enflasyonun altında tuttuğunu vurguladı. “Kısa dönem kiralamada halen Avrupa’nın en uygun fiyatlarına sahip ülkelerinden biriyiz” ifadelerini kullanan Ekici, “Pandemi öncesi başlayan ‘sahiplik yerine kullanım’ ana akımı artarak devam edecek, bireyler ve kurumlar, ihtiyaçları kadar kullanma imkânı tanıyan modellere, dolayısıyla kiralamaya daha fazla yönelecek” diye konuştu.

TOKKDER’den, araç kiralamak isteyenlere tavsiyeler!

Kurban Bayramı tatili öncesi araç kiralamak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Ekici, talebin yoğun olduğu dönemlerde araç kiralamak isteyenlerin rezervasyonlarını erken yapmaları ve mutlaka kurumsal firmaları tercih etmeleri gerektiğini söyledi. “İhtiyaç sahipleri; araç kiralarken, TOKKDER üyesi, yaygın ofis ağı bulunan, kısa vadede günü kurtaran çözümler sunmak yerine müşterilerine değer yaratan, teslimat sonrası destek sunan ve sürdürülebilir hizmetler sağlayan kurumsal şirketleri tercih etmeli” diyen İnan Ekici, şu açıklamaları yaptı: “Her zaman önemli olmakla birlikte içinde bulunduğumuz pandemi döneminde gerek araç bakımında gerekse teslimat şartları anlamında özel dezenfeksiyon önlemlerinin alındığından emin olmak gerekli. Ayrıca, araç kiralayanların trafik kurallarına uyum göstererek kiralama sürelerini tamamlamaları, kişisel güvenlikleri ve trafik cezaları ile karşılaşmamaları açısından büyük önem arz ediyor. Tüm bunlarla birlikte özellikle araç kiralamaya yoğun talebin olduğu dönemlerde dolandırılma vakaları da artıyor. Bu konuyu İçişleri Bakanlığımıza ve Ticaret Bakanlığımıza aktardık ve önlem alınmasını talep ettik. Bu doğrultuda, olumlu gelişmeler yaşanmaya başladı. Bu tür olumsuz durumlarla karşılaşılmaması için tüketiciyi uyarmak amacıyla iletişim çalışmalarımız devam ediyor”

TOKKDER olarak sektörü ilgilendiren birçok konuda ilgili devlet kurumları nezdindeki girişimlerini sürdürdüklerini de anlatan Ekici, “Günlük / kısa dönem araç kiralamalarında, motorlu aracı kiralayanın söz konusu motorlu araç ile bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına ya da bir şeyin zarara uğramasına sebep olması halinde motorlu aracın sahibi olan kiralama şirketi aracın işleteni kabul edildiğinden, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu tutuluyor. Bu düzenleme günlük / kısa dönem araç kiralama sektörü için büyük sorun teşkil ediyor. Bu sorun; araç kiralamalarında, kiralamanın bir sözleşme ile belgelendiği (KABİS’ten tespit edildiğinde) durumlarda, günlük / kısa dönem veya uzun dönem ayrımı yapılmaksızın, sözleşmede belirtilen süre boyunca işleten sıfatının, sadece aracın kiracısında olması yönünde kanuni bir düzenleme yapılması ile çözülebilir. Üzerinde önemle durduğumuz bir başka konu ise, araç kiralama şirketlerinden kiralanarak, iade yükümlülüğü doğmasına karşın iade edilmeyen, hukuki dayanaktan yoksun olarak kullanılmaya devam edilen ve / veya suça konu edilen araçlar. Bu konuda da bir düzenleme yapılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.