Yakıt tasarrufu ve düşük işletme maliyetleri sunan Yeni Mercedes-Benz Sprinter, satışa sunulduğu Mayıs 2019’dan itibaren yolcu ve yük taşımacılığı yapan şirketlerin tercihi olmayı sürdürüyor. Yeni Mercedes-Benz Sprinter Panelvan’ın teslimatları Mercedes-Benz Yetkili Bayii Koluman Motorlu Araçlar’ın Gaziantep lokasyonunda gerçekleştirildi. Aztekin Taşımacılık’a 44 adet, Yılda Özel Eğitim ve Taşımacılık’a 40 adet olmak üzere toplamda 84 adet yeni Mercedes-Benz Sprinter Panelvan sahiplerine teslim edildi.

Aztekin Taşımacılık’a 44 adet Sprinter

Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Trabzon, Ankara, Çorum ve Mersin’de minibüs ve dolmuş ile yapılan şehiriçi ve banliyö yolcu taşımacılığı alanlarında faaliyet gösteren Aztekin Taşımacılık, filosuna 44 adet Yeni Mercedes-Benz Sprinter Panelvan ekledi. Aztekin Taşımacılık’ın 550 adetlik toplam araç filosunda 115 adet Mercedes-Benz markalı araç bulunuyor.

Mercedes-Benz Yetkili Bayii Koluman Motorlu Araçlar’ın Gaziantep lokasyonunda gerçekleşen teslimat töreninde araçlar, Koluman Motorlu Araçlar Satış Müdürü Fevzi Kaplan tarafından Aztekin Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aztekin’e teslim edildi.

Yılda Özel Eğitim ve Taşımacılık’a 40 adet Sprinter

Gaziantep, İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir ve Bursa bölgelerinde operasyonel filo araç kiralama, personel taşımacılığı, akaryakıt ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren Yılda Özel Eğitim ve Taşımacılık, tercihini bir kez daha Mercedes-Benz Sprinter’dan yana kullandı. 2.779 adetlik filosunda 55 adet Mercedes-Benz markalı aracı bulunan şirket, Aralık 2020 itibarıyla 40 adet Mercedes-Benz Sprinter Panelvan aracı teslim aldı.

Mercedes-Benz Yetkili Bayii Koluman Motorlu Araçlar’ın Gaziantep lokasyonunda gerçekleşen teslimat töreninde araçlar, Koluman Motorlu Araçlar Satış Müdürü Fevzi Kaplan ve Koluman Motorlu Araçlar Gaziantep Şube Temsilcisi Kadir Sarıbaşak tarafından Yılda Özel Eğitim ve Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz’a teslim edildi.

Mercedes-Benz Sprinter

Türkiye’de satışa sunulduğu 1996 yılından günümüze, hafif ticari araçlar sınıfında fark yaratan Mercedes-Benz Sprinter; Mayıs 2019 itibarıyla yenilenerek “Sprinter Sana Yakışır” sloganı ile satışa sunuldu. Minibüs, Panelvan ve Kamyonet olmak üzere 3 ana seçenekte 1.700’ü aşkın farklı seçeneği sunulan yeni Sprinter, müşterilerin talep ve beklentilerini karşılamak üzere tasarlandı. Aracın temelini, maksimum seviyede modüler bir yapı konsepti oluşturuyor. Bu modüler yapı konsepti ile şehir içi ve şehir dışı yolcu taşımacılığı yapan, okul ve personel servisi hizmeti veren, nakliye ve kurye hizmetleri gerçekleştiren firmalar için yeni çözüm önerileri sunuluyor.

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