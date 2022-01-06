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8 SORUDA KIŞ LASTİĞİ

Kış koşulları yurt genelinde kendini gösterirken, yurdun birçok bölgesinde ve şehirlerarası yolların belli bölgelerinde kar yolları tuttu. Bu mevsim ve koşullarda güvenle yolda kalabilmek ve sevdiklerinize ulaşabilmek için önerilen kış lastikleri ile ilgili en sık sorulan sekiz soruyu, Türkiye’nin yerli sermayeli lider lastik firması PETLAS’ın Pazarlama Müdürü Erkal Özürün yanıtladı.

Otovitrin 06.01.2022, 10:26
8 SORUDA KIŞ LASTİĞİ

Uzmanlar, yurdun birçok yerinde kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarının etkisinin artacağını ifade ediyor. Bu yol koşullarında ulaşımı sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürmek için kurallara uyum, araç hazırlığı ve kış lastiği kullanımı büyük önem taşıyor. Doğru lastiklerin nasıl seçileceği ve ne zaman kullanılacağı, kış lastiklerinin güvenli sürüş için önemi ve kullanım koşulları ile ilgili her sürücünün merak ettiği soruları, Türkiye’nin yerli sermayeli lider lastik firması PETLAS’ın Pazarlama Müdürü Erkal Özürün yanıtladı. İşte 8 soruda kış lastiği ile güvenli yolculuk yapmak için tüketicilere yol gösterecek önemli noktalar:

1. Kış lastiklerine ihtiyacım var mı?

7°C'nin altına düşen hava sıcaklıklarda, karla karışık yağmurlu, karlı ve buzlu bölgeler ile yoğun yağış alan şehirler arası yollarda yapılacak seyahatlerde ve kış lastiği kullanımı önerilmektedir. Öte yandan ülkemizde, kış lastiğinin zorunlu olduğu illerde 1 Aralık-31 Mart tarihleri arasında ticari araçlarda kış lastiği sertifikalı lastiklerin kullanımının yaptırıma tabi bir yasal zorunluluktur.

2. Lastiklerimin yanaklarında 'M+S' işareti varsa, karda kullanabilir miyim?

Bazı dört mevsim lastikleri “M+S” (çamur ve kar) olarak işaretlenmiştir. Daha iyi yol tutuşu için daha büyük sırt bloklarına ve daha geniş boşluklara sahiptirler. Ama karlı yol koşulunda optimum yol tutuş ve güvenli sürüş için yalnızca M+S işareti taşıyan lastikler yeterli değildir. Bu yol koşulları ve hava sıcaklığının 7 derecenin altında seyrettiği yerlerde uygun bileşimden yapılmış ve kış lastiği işareti taşıyan lastikler doğru seçimdir. Bu tür lastikler test edilmiş ve kışın performans gösterecek şekilde sertifikalandırılmıştır.

3. Dört mevsim lastiklerim varsa, kar lastikleri gerekli midir?

Bu sorunun yanıtı, bulunduğunuz bölgedeki iklime bağlıdır. Dört mevsim lastikleri, mevsimlerin fazla değişmediği kuru ve ılıman iklimlerde iyi çalışır. Ancak sadece kış lastikleri, kış koşullarında güvenli yol tutuş, güvenli çekiş, kontrol ve frenleme sağlar. Kış havası olan yerlerde, 3 Tepeli Kar Tanesi (3PMSF-Three Peak Mountain Snowflake) ile işaretlenmiş lastiklere ihtiyacınız olacaktır.

Yaz veya dört mevsim lastiklerinin aksine, kış lastikleri “suyu seven” lastiklerdir. Kauçukları kara ve suya duyarlıdır, daha esnektir, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda daha yumuşak kalır ve kar üzerinde daha fazla çekiş sağlar. Kış lastikleri, daha fazla kerflere sahip sırt blokları sayesinde dört mevsim lastiklerinden daha iyi çekiş sağlar.

4. Aracımın sadece çeker akslarında kış lastiği kullanmam yeterli mi?

Çoğu araç kullanıcısı kış lastiklerinin çekiş esnasında işe yaradığını düşünse de bu lastiklerin frenleme esnasında da kullanıldığını hesaba katmak gerekir. Frenleme esnasında aracın yük dağılımına göre 4 lastik birden frenleyemeye katılır ve kış lastiği olmayan akslar bu esnada yola tutunamaz ve kaymaya devam eder. Yolda kontrolü kaybetmemeniz için aracınızda yalnızca çeker aks yerine tümünde kış lastiği kullanılması önerilmektedir. 

5. Kullanılmış kış lastiği almak mantıklı mı?

Kullanılmış kış lastiklerini satın almadan önce dört şey yapın: Ebatların aracınıza uygun olduğundan emin olun, diş derinliğini ölçün, düzensiz aşınma ile ilgili bir sorun olup olmadığını kontrol edin ve en önemlisi hasarlı olup olmadığını detaylı olarak kontrol ettirin. Ancak her ne kadar diş derinliği, ebat ve hasarsızlığını kontrol etseniz de kullanılmış lastiklerde gözle göremeyeceğiniz iç katman hasarları olasılığını aklınızdan çıkarmayın. 

6. Kış lastiği yerine zincir kullanabilir miyim?

Kar zincirleri, buzlu yollarda veya dağlık arazide yapılan yolculuklar sırasında çekiş için kullanışlı olabilir, ancak çıplak yol veya asfaltta işe yaramaz. Aksine karsız asfalt üzerinde yol tutuşunu azaltır. Bu nedenle zincirler kış lastiklerinin yerini tutmaz. Zincir, sadece çok yoğun karda araç kullanırken değerlendirilebilecek bir seçenektir.

7. Çivili lastiklere ihtiyacım var mı?

Çivili kış lastikleri, yoğun karlı ve buzlu yollarda en iyi çekişi sağlar. Bu tür lastikler için ebat seçenekleri sınırlıdır ve ülkemizdeki pek çok bölgede bu tür lastiklerin kullanımına gerek yoktur. Karsız yol ve kuru asfalt üzerinde yol tutuğu ve fren kabiliyetini azaltacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Maliyet ve avantaj koşulları değerlendirildiğinde ülkemiz koşulları için çivili lastikler yerine kış lastiklerinin tercih edilmesi önerilir.

8. Kış lastiğini jantlarıyla birlikte mi saklamalıyım?

Kış lastiklerinizi ne kadar süre kullanacağınız ve jantsız olarak hangi koşullarda sakladığınıza göre karar verebilirsiniz. Kış lastiklerinin jantlı ve şişirilmiş olarak saklanması ömrü açısından daha verimlidir. Ayrıca lastiklerin yılda iki kez sök-tak işlemine maruz kalacağını göz önüne alarak, her sökme ve takma işlemi sırasında lastiklerin ekstra aşınma ve yıpranma olasılığını hesaplayarak karar vermelisiniz.

Kış Lastiğine Geçiş için PETLAS Bayileri Hizmetinizde

Türkiye’de en yaygın bayi ağına sahip lastik kuruluşu PETLAS’ın yurt genelinde, yaklaşık 900 bayi ile hizmet verdiğini söyleyen Erkal Özürün, “Bayilerimizin tümünde, pandemi tedbirleri dahilinde sosyal mesafeyi koruyarak, sağlığını riske atmadan, kış lastiği montajı ile lastik hava basıncı ve diş derinliği kontrolü hizmetleri veriliyor. Dileyen müşteriler, yaz lastikleri için Lastik Oteli hizmetinden de yararlanabiliyor” dedi.

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