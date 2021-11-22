6 ayda 3 otomobil alan var... Otomotiv şirketleri fırsatçıları kara listeye alacak

Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, bazı otomotiv firmalarının başta galericiler olmak üzere ‘al-sat’ işi yapanları kara listeye almaya başladığını yazdı.

Sandık, bugünkü köşe yazısında dünya çapında yaşanan çip krizi dolayısıyla Türkiye’deki otomotiv sektörünün etkilenmeye devam ettiğini söyledi.

Piyasada satılabilecek otomobil olmadığını ifade eden Sandık, bekleme sürelerinin iki-üç ayı bulduğunu belirtti ve şunları yazdı:

2020 başından bu yana yaşanan tedarik sorunu otomotiv sektöründe değişimlere yol açtı. Otomobil alımsatımını cazip bir iş gören 'Al-Sat'çılar türedi. Başta bazı galericiler olmak üzere lansman döneminde özel fiyatla bayiden aldıkları otomobilleri ikinci elde daha yüksek satmaya başladılar. Bayi fiyatıyla galeri fiyatı arasında 30-40 bin TL'ye varan farklar görüldü. Piyasada dengeler bozulurken, otomotiv firmalarına olan güven sarsıldı. Bu durum firmaları harekete geçirdi. Piyasada fiyatları yükselten ve haksız kazanç elde edenleri engellemek için kara liste oluşturmaya başladılar.

Sandık bazı araştırmalar yapıldığını ve farklı bayilerden altı ayda üç otomobil alınıp satıldığının tespit edildiğini aktarırken şu ifadeleri kullandı: