55 Yıllık tecrübeyle yola çıktılar

55 yıllık otomobil ve motosiklet tecrübesiyle İsotlar Grup bünyesinde faaliyet gösteren Mobilup Kiralama, araç satın almakta güçlük çeken müşterileri için yenilikçi araç kiralama fırsatları sunuyor. Mobilup Araç Kiralamayı öne çıkaracak farklılıklarından birinin müşteriyi iyi tanıma ve dijital çözümlerle birlikte hızlı aksiyon alabilme olduğunu vurgulayan İsotlar Grup Filo Satış Yöneticisi Murat Atban, “ Araç kiralamada bizim için 3 aşama bulunuyor: kiralama öncesi, araç kullanımı ve kiralama sonrası. Yılların tecrübesine sahip bir yapı olarak müşteri ihtiyaçlarını çok iyi analiz ediyor ve müşteri memnuniyeti için gerekli aksiyonları hızlıca alabiliyoruz. Bununla birlikte elektrikli araçların kiralanmasını yaygınlaştırarak sürdürülebilir çözümler konusunda öncü markalardan olmayı hedefliyoruz.”

Araç kiralamada yeni soluk

Düşük KM araçları, %30 indirimle online kiralama fırsatı sunan Mobilup Kiralama, geniş araç filosuyla İstanbul Kartal ve Adana lokasyonlarında hizmet vermeye başladı.

Otomobil kullanıcılarını tanıyan köklü bir kuruluş olarak İsotlar Grup bünyesinde kurulmuş olmanın müşteri memnuniyeti ve güvenliği açısından büyük avantaj sağlayacağını dile getiren Atban, “Mobilup Kiralama’da mevcut sistemlerin çok ötesinde, daha teknolojik ve yenilikçi bakış açımızla hizmet sağlayacağız. Düşük kilometreli araçların %100 güvenle kiralanmasını sağlayan online sistemimiz sayesinde sektöre yeni bir soluk getireceğimizden hiç şüphemiz yok” diyor.

Günlük ve uzun dönem kiralama imkanı sunan Mobilup Kiralama, mobiliteyi kiralama dünyasına kazandırmayı hedefliyor.