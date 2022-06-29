2035'ten itibaren benzin ve dizel yakıtlı araçlara ruhsat verilmeyecek!

Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle petrol ve doğal gaz krizi yaşan Avrupa Birliği'nden kritik hamle geldi.

AB'ye üye ülkelerin çevre bakanları, 2035 yılından itibaren benzin ve dizelli araçlara ruhsat verilmemesini öngören tasarıda uzlaştı.

Almanya'nın da talebi üzerine, 2035'ten itibaren sadece elektrikli değil, e-yakıt kullanan araçların da ruhsat alabilmesi mümkün olacak.

Avrupa Parlamentosu'nun bu ay başında yeşil ışık yaktığı öneri tüm içten yanmalı motorların yasaklanmasını öngörüyordu.

Konu Almanya'da yoğun tartışmalara yol açmış, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller öneriye destek verirken koalisyon ortağı liberal Hür Demokrat Parti (FDP) e-yakıt gibi teknolojilerin dışlanmamasında ısrarcı olmuştu.

'KARBONDİOKSİT SALMAYAN E-YAKITLAR' FORMÜLÜ

Almanya bunun üzerine AB Komisyonuna 2035'ten itibaren ruhsat alabilecek taşıtlar için 'karbondioksit salmayan yakıtlarla çalışan' formülasyonunu önermişti.

Sentetik e-yakıtlar, genellikle su ve karbondioksitten elektrik kullanılarak üretiliyor ve karbondioksit salmıyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre ancak bu yakıtın çevre dostu olup olmadığı, elektriğin nereden elde edildiğine ve üretim süreçlerinde harcanan enerjiye bağlı.

TARİH BELLİ OLDU:2035

Almanya'nın Yeşiller partili Çevre Bakanı Steffi Lemke, Lüksemburg'da düzenlenen AB çevre bakanları toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, varılan uzlaşının trafikte iklim koruma önlemlerinin artırılması konusunda önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek;

"AB'ye üye ülkeler, 2035'ten itibaren sadece karbondioksit salmayan otomobil ve hafif ticari araçlara ruhsat verilmesini çok büyük bir çoğunlukla onaylamıştır. Böylece iklim hedeflerine ulaşmamız gerektiği konusunda açık bir sinyal vermiş, otomobil sanayisine de ihtiyaç duyduğu planlama güvencesini sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.