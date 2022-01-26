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‘2022 What Car?’ Ödülleri’nden Kia’ya üç ödül

Kia EV6, İngiltere'nin prestijli ‘What Car? Ödülleri’nde hem ‘Yılın Otomobili’ hem de ‘Yılın Elektrikli SUV’u’ seçildi. Kia EV6 böylece, Kia'nın ilk tamamen elektrikli aracı olan Kia e-Niro’nun 2019’da ‘Yılın Otomobili’ seçilmesinin ardından ikinci defa bu ödüle layık görülen araç oldu.

Otovitrin 26.01.2022, 16:45
‘2022 What Car?’ Ödülleri’nden Kia’ya üç ödül

2021 yılı Mart ayında piyasaya sunulan Yeni Kia EV6, geçen süre zarfında dünyanın önde gelen birçok otomobil uzmanı tarafından övgü almasının yanı sıra farklı ödüllere de layık görülmüştü. Almanya'da Yılın Otomobili Ödülü’nün ‘Premium’ kategorisini kazanan ve Top Gear tarafından ‘Yılın Crossover'ı’ seçilen Kia EV6, sonuçları 28 Şubat’ta açıklanacak olan 2022 Yılın Otomobili seçimlerinde de finale kaldı.

Jason Jeong: “Kia EV6 sadece bir başlangıç” 

Kia Avrupa Başkanı Jason Jeong, Kia EV 6’in What Car? Ödülleri’nde ‘Yılın Otomobili’ ödülünü kazanmasıyla ilgili, “Kia için bu yılki ‘What Car? Ödülleri’nde 'Yılın Otomobili' ödülünü kazanmak büyük bir onur. EV6, etkileyici gerçek yaşam sürüş menzili, ultra hızlı şarj özellikleri, iddialı tasarımı ve ileri teknoloji ürünü iç mekanıyla Avrupa'daki müşteriler ve uzmanlar tarafından son derece iyi karşılandı. Heyecan verici olan şey, 2026 yılına kadar 11 yeni batarya elektrikli modelle elektrikliye geçiş yolculuğumuza devam ederken, gelecekte sunacaklarımızın başlangıcının Kia EV6 olması” dedi.

Sadece 18 dakikada yüzde 70 şarj ediliyor

EV6, crossover SUV pazarına uzun menzilli, sıfır emisyonlu güç, 800V ultra hızlı şarj ve farklı bir tasarım gibi özellikler kazandırıyor. EV6, WLTP karma döngüde tek bir şarjla 528 kilometreye kadar sürüş menziline ulaşabiliyor. Ayrıca, gelişmiş 800V şarj teknolojisi, sürücünün sadece 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj edebilmesine olanak tanıyor.

Bu, Kia’nın ilk tamamen batarya elektrikli aracı ve şirketin yeni Elektrikli-Küresel Modüler Platformunun (E-GMP) heyecan verici potansiyelini gözler önüne seriyor. Kia, 2026 yılına kadar altı tamamen elektrikli model daha sunmayı hedefliyor ve ürün gamını tamamen elektrikli hale getirmeyi hedefliyor. 

Kia Sorento için ‘Yılın En İyi Çekici Aracı Ödülü’

EV6 dışında Kia Sorento da İngiltere Kamp ve Karavan Kulübü ile birlikte belirlenen 2022 What Car? 'Yılın En İyi Çekici Aracı Ödülü'ne layık görüldü. Sekiz ileri çift kavramalı şanzımana sahip Sorento 2.2 litre CRDi, jüri tarafından karavan veya treyler çekmek isteyenler için ideal otomobil olarak seçildi. Sorento güçlü dizel motoruyla 2.500 kg’a kadar frenli yükleri çekebiliyor. Ayrıca yedi kişiye kadar oturma alanı, geniş bir bagaj ve yaşama alanı ile tüm yolcuları rahat ettiren ve eğlendiren teknoloji ve özellikler sunuyor.

What Car? Yılın Otomobili Ödülleri

Her yıl, ‘What Car? Yılın Otomobili Ödülleri’ çeşitli araç kategorilerinde en iyi yeni otomobilleri belirliyor. Bir otomobilin ödül alabilmesi için What Car? test ekibi tarafından rakipleriyle arka arkaya, yollarda ve özel bir test merkezinde test edilmiş olması gerekiyor. Ardından, her kategorinin kazananları arasından genel bir 'Yılın Otomobili' seçiliyor.

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