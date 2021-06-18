2022 Honda Civic Sedan'ın yurt dışı fiyatları belli oldu

Japon otomobil üreticisi Honda, merakla beklenen 2022 Civic modelinin prototip sürümünü geçtiğimiz yıl kasım ayında bizlere göstermişti.

Müşterilerini daha fazla bekletmek istemeyen Honda, 2022 Civic Sedan modelini nisan ayında görücüye çıkardı.

İlk olarak ABD pazarında satılacak sedan gövde tipiyle karşımıza çıkan 11. nesil Civic, eskiye oranla çok daha sade bir tasarımla geliyor.

2021 sonunda hatchback ve sedan gövde tipiyle Avrupa pazarına giriş yapması planlanan yeni Honda Civic modelinin yurt dışı fiyatları ortaya çıktı.

HONDA CIVIC FİYATLARI

Yeni Civic Sedan'ların bayilere gelmeye başladığı ABD'de resmi fiyatlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre 2022 Honda Civic Sedan fiyatları vergiler ve tescil masrafları hariç 21 bin 700 dolardan başlıyor. Aracın Sport donanım seviyesinin vergisiz fiyatı ise 23 bin 100 dolar olacak.

HONDA CIVIC SEDAN İÇ MEKAN

Yeni Civic Sedan'ın iç tasarımında, oldukça sade ve basit bir yaklaşım görüyoruz. Geniş ve konforlu olarak nitelenen kabinde kullanılan malzeme çeşitliliği ve kalitesinde de artış var.

Standart olarak 7" yarı dijital bilgi eğlence sistemi monitörü ile donatılan yeni Civic'in ABD'deki en dolu versiyon olan Touring'de, tamamen dijital gösterge panelinin boyutu ise 10.2" olarak açıklandı.

Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu bulunduran 7" ekran, dokunmatik özelliklere sahip ve üzerinde bir dizi kısayol tuşu taşıyor.

Bir üst basamakta ise 9" boyutlu, kablosuz Apple CarPlay bağlantısına imkân veren multimedya sistemi yer alıyor.

Sadece Touring paketinde standart olan ve diğer donanım seviyelerinde opsiyon olan 12 hoparlörlü ses sistemi ve kablosuz şarj gibi özellikler de yeni Civic'in teknoloji konusunda öne çıkan donanımları arasında yer alıyor.

Güvenlik konusuna gelecek olursak; beyin travnması etkisini düşürecek şekilde yeniden tasarlanan ön hava yastıkları karşımıza çıkıyor.

Zaten hâlihazırda satılan modelde de Güvenlik Paketi adıyla bir dizi donanım sunan Civic'in 11. neslinde de otomatik acil durum freni, trafik sıkışıklığı asistanı, adaptif hız sabitleyici gibi donanımlar mevcut.

Aks mesafesi 35 mm artırılan yeni Honda Civic'in arka iz genişliği ise eskiye oranla 12,7 mm kadar daha iyi.

YENİ HONDA CIVIC İKİ MOTOR SEÇENEĞİYLE GELİYOR

Yeni Honda Civic'te şimdilik sadece iki tane motor seçeneği sunulacak. Tamamı benzinli olan bu ünitelerden ilki ABD'de LX ve Sport donanım paketleriyle alınabilecek. Hacmi 2.0 litre olan dört silindirli atmosferik benzinli motor 160 bg güç, 187 Nm tork üretebiliyor.

EX ve Touring paketlerinde ise Civic Hatchback'te de görev yapan L15B7 kodlu 1.5 litrelik VTEC Turbo üniteye yer verilmiş. 182 bg güç, 240 Nm tork üreten motor, 2.0 atmosferik de CVT şanzıman ile geliyor.

Honda Civic Sedan'ın ülkemizdeki üretimi bu yıl sona eriyor. Bu kapsamda yeni nesil Civic Sedan'ın Tayland'dan ithal edileceği ve ekim ayından itibaren Türkiye'de olacağı konuşuluyor.