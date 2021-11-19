2022 Almanya’da Yılın Otomobili: Yeni Peugeot 308

Kusursuz tasarımı, öncü teknolojileri, üstün performansı ile tüketicinin kalbini kazanmayı başaran PEUGEOT modelleri, ödüllerle başarılarını taçlandırmaya devam ediyor.

Jüri için, müşterilere benzinli, dizel ve iki adet şarj edilebilir hibrit motor seçeneği arasından seçim yapma olanağı sunan PEUGEOT’nun ‘seçim özgürlüğü’ stratejisi özel bir odak noktası oldu. Modern teknoloji, dijital ve bireysel olarak programlanabilen PEUGEOT i-Cockpit® ve yeni PEUGEOT logolu tasarım da yeni kompakt hatchback modelin ödüllendirilmesinde etkili oldu. PEUGEOT markasının kompakt modeli 2014 Yılın Otomobili dâhil olmak üzere birçok ödüle sahip olma başarısını sürdürüyor.

YENİ PEUGEOT 308, PRESTİJLİ ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Dünya çapında otomobil severlerin beğenisini kazanan yeni PEUGEOT 308, tüketicinin olduğu kadar sektörün önde gelenlerinin de gözüne girmeyi başardı. Yeni model, Almanya’nın önde gelen prestijli ödüllerinden bir tanesinin sahibi oldu. Yeni PEUGEOT 308, kompakt sınıfta 2022 GCOTY (Almanya’da Yılın Otomobili) seçildi. Kompakt, ‘Premium’, ‘Lüks’, ‘Yeni Enerji’ ve ‘Performans’ olmak üzere beş kategoride değerlendirmeler sonucu ödüllendirilen model, modellerin pazara uygunluğu ve gelecekteki uygulanabilirliği konusunda en iyi model oldu. Beş kategorinin kazananı, 25 Kasım’da duyurulacak olan genel 2022 GCOTY için yarışacak. Bu ödül ise otomotiv endüstrisinin en prestijli ödülü olarak değerlendiriliyor. GCOTY, herhangi bir yayınevinden, otomobil üreticisinden veya otomobil fuarından bağımsız 20 uluslararası otomotiv gazetecisinden oluşan bir jüri tarafından belirleniyor.

Yeni PEUGEOT 308: Yeni marka kimliğinin ifadesi

Markanın kusursuz şekilde yenilediği logosuna sahip olan ilk model olarak görücüye çıkan PEUGEOT 308, ‘Aslan’lı markanın yeni marka kimliğini de açıkça yansıtan mükemmel tasarım çizgileri ile göz dolduruyor. Önde dikey ve arkada üç pençe tasarımı ile tam LED farlar, markaya özgü ışık imzasını gözler önüne seriyor.

Şarj edilebilir hibrit versiyonlar

Yeni PEUGEOT 308, Seçim Özgürlüğü sloganına uygun olarak, iki adet şarj edilebilir hibrit versiyon (elektrikli ve benzinli motor 180 HP ve 225 HP) dışında farklı benzinli veya dizel motor seçenekleri ile sunuluyor.