2021 YILININ İLK BÜYÜK FİLO TESLİMATI, SERTRANS LOGISTICS’E YAPILIYOR

Yurt içi ve yurt dışında hizmet ağını genişleten Sertrans Logistics, gücünü global pazara taşımaya devam ediyor. 2020 yılında gerçekleştirdiği yatırımlar doğrultusunda filosunu da güçlendiren Sertrans, yeni teslim aldığı 40 adet Renault Trucks T 460 4x2 X-Low Euro 6 çekicileri, yoğunlukla Avrupa taşımacılık faaliyetlerindeki rotalarında kullanacak.

Covid-19 önlemleri kapsamında düzenlenen yeni araçların teslimat törenine Sertrans Logistics İcra Kurulu Üyesi Batuhan Keleş, Transer Genel Müdürü Murat Cömert, Sertrans Mali İşler Direktörü Burak Gezer katılırken Renault Trucks adına Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, Filo Satış Müdürü Ziya Çolak, Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, Genel Müdürü Mesut Süzer ile Renault Trucks Finansal Hizmetler (RTFS) Satış ve Pazarlama Direktörü Ertan Çolak bulundular.

“33 ülkeye 5 milyar dolarlık bir ihracat taşıması gerçekleştirdik”

Sertrans Logistics İcra Kurulu Üyesi Batuhan Keleş, “Sertrans olarak, uluslararası parsiyel, komple ve multimodal taşımacılık hizmetlerimizin yanında, tedarik zinciri yönetiminde verdiğimiz katma değerli lojistik hizmetleriyle 31 yıldır ulusal ve uluslararası müşterilerimizin güvenilir çözüm ortağı olarak çalışıyoruz. 2020 yılında 33 ülkede 719 şehre yaklaşık 5 milyar dolarlık bir ihracat taşıması gerçekleştirdik. 2020 yılı bizim için tüm zorlu şartlara rağmen bir yatırım yılıydı. Hadımköy tesisimizde yaptığımız depo yatırımı, İzmir ve Almanya ofislerinin açılması bunlar arasında en önemli olanlar. Yaptığımız her yeni yatırımın istihdama da önemli oranda katkı yapıyor olması da bizim için ayrı bir gurur vesilesi. 2021 yılı bizim için yine bir yatırım yılı olacak. Bu teslimat, yıl içinde yapacağımız yatırımların ilki olması nedeniyle bizim için anlamlı. Bu yıl gerek yurt içi gerekse yurt dışında yapacağımız yeni yatırımlarla büyümeye, ülke ekonomisinde katma değer yaratmaya ve istihdama destek olmaya devam edeceğiz. 2021 yılında Almanya’da yaklaşık 5 bin metrekarelik bir depo açılışı yapacağız. Almanya depomuz, hem bir toplama ve dağıtma merkezi hem de yurt dışında çalışmak isteyen Türk markaları için bir e-ticaret lojistiği merkezi olacağı gibi, şirketimizin yurt dışı büyüme hedefleri açısından önemli bir adım olacak” dedi.

E-ticaret lojistiği alanında Türkiye’de ilk adım atan şirket olduklarını belirten Batuhan Keleş, “Bu alana dair yeni ihtiyaçları görüyor, yatırımlarımızı ve büyüme planlarımızı buna göre yapıyoruz. Hem depo kapasitelerimizi artırmaya yönelik aldığımız aksiyonları hem de yurt dışı büyüme operasyonlarımızı pazarın yeni taleplerine uygun şekilde yapıyoruz. E-ticaret lojistiğini yönettiğimiz tüm markalarda süreçlerimiz, alanında uzman ekipler tarafından titizlikle ele alınıyor. Stok doğruluğunda binde 1’lik hata oranı, yüzde 99,9 kargoya zamanında teslimat gibi hedeflerimize ulaştık” şeklinde konuştu.

“Filomuz en önemli yatırımlarımız arasında”

Şertrans olarak, hem e-ticaret lojistiği hem de taşımacılık alanında daha da büyümek istediklerini söyleyen Batuhan Keleş, “Özellikle pandeminin etkisiyle hızlı taşımacılık alanına ihtiyaç arttı. Bu anlamda özel çözümlerimiz bulunuyor. Filomuz ise her zaman olduğu gibi en önemli yatırımlarımız arasında yer alıyor. Bu süreçte sadece filomuzdaki araçlar değil, araç üreticisinin sunduğu toplam çözümler de önemli. Bu nedenle Renault Trucks ile iş birliğimizi sürdürüyoruz. Sadece filomuza yeni araçlar katmıyoruz; tek noktada finansal çözümler, bakım-onarım paketleri ve satış sonrası hizmetlerle toplam çözümlerden faydalanıyor ve araçları kullandığımız süreç boyunca filo çalışmalarımızı birlikte sürdürdüğümüz bir iş ortağı oluyoruz” dedi.

Teslimata katılan Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine ise yaptığı açıklamada; “Sertrans Logistics gibi gelişimde öncü bir marka ile iş birliğimizin kesintisiz devam etmesi bizleri çok memnun ediyor. Değişen dünya trendleri, lojistik alanına da yansıyor. E-ticaret başta olmak üzere tüm lojistik alanlarında değişen eğilimler, lojistiğin halkalarına yeni görevler yüklüyor. Bu doğrultuda dünyanın en büyük araç üreticilerinden biri olarak Renault Trucks da hem araçlarını hem de toplam çözümlerini kesintisiz olarak geliştirmeye devam ediyor. Değişmeyen tek şey, müşteri memnuniyeti ve müşterilerimizle yakın olarak çözümler üretmek. Sertrans Logistics ile yakaladığımız başarılı iş birliğinin temelinde de bu anlayışın olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık 30 yıldır devam eden iş birliğimizde son 5 yıldır Sertrans’ın sadece Renault Trucks çekicilerini tercih etmesi, bunun bir göstergesi” diye belirtti.

"Renault Trucks Finansal Hizmetler’in sunduğu avantajlar süreçleri kolaylaştırıyor"

Sertrans Logistics, yeni araç alımlarını Renault Trucks Finansal Hizmetler’in (RTFS) finans paketleriyle gerçekleştirdi. Sertrans Logistics’in Renault Trucks’ın sunduğu toplam çözümlerden faydalandığını belirten RTFS Satış ve Pazarlama Direktörü Ertan Çolak; “Renault Trucks Finansal Hizmetler (RTFS) olarak 49 ülkede faaliyet gösteriyoruz. 2005 yılından bugüne ise ‘yatırım malı finansmanı’ desteğimizle Türkiye’de yatırım yapan sektörlerin iş ortağı olarak, kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Sertrans, yaklaşık 30 yıllık geçmişiyle, Lojistik sektöründe Türkiye’nin önemli ve değerli markalarından biri. RTFS olarak, 2018 yılından bu yana çalıştığımız gruba, şimdiye kadar 140 adet Renault Trucks çekici finansmanı gerçekleştirdik. Grubun, 2021 ve sonrası planlamakta olduğu araç yatırımları için ortak çalışmalarımızı sürdürmek, firmanın büyüme stratejilerini destekleyecek ‘finansman’ alternatiflerini sunmaya da devam etmek istiyoruz” şeklinde açıkladı.

Sertrans Logistics’in Renault Trucks çekicilerinin düşük arıza frekanslarından ve bakım-onarım giderlerinden memnuniyetlerini belirten Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan; “Sertrans Logistcs’in çalışma sisteminde filo kaynaklı aksaklıklara yer yok. Bu nedenle satış sonrası hizmetler konusunda çok titiz davranıyor ve Renault Trucks’ın özel bakım sözleşmelerinden faydalanıyorlar. Bakım sözleşmeleri sayesinde operasyon süreçlerinde iş gücü, zaman ve maliyet tasarrufu avantajları sağlıyorlar” diye belirtti.