2021 yılında satılan her 2 Mercedes-Benz otobüsten 1’i servis sözleşmeli

Mercedes-Benz Türk, müşterilerinin satış ve satış sonrasındaki beklentilerini karşılayarak, ihtiyaçlarına yönelik en doğru hizmetleri sunmaya, “Servis Sözleşmeleri” ile devam ediyor. Servis sözleşmeleri kapsamında otobüs sahiplerine ve firmalara, “Uzatılmış Garanti Paketi” ve “Bakım-Aşıntı Paketleri” sunuluyor. Sunulan bu hizmetler birçok avantajı beraberinde getiriyor.

Uzatılmış Garanti Paketi ile maliyetler önceden belirlenebiliyor

Uzatılmış Garanti Paketi, hem yeni alınan araçlar hem de garantisi devam eden, hâlihazırda hizmet veren otobüsler için sunuluyor. Bu paket sayesinde otobüs sahipleri ve firmalar, gelecekte sürpriz arızalar ile karşılaşma riskine karşın, aylık cüzi ödemelerle kendini güvence altına alırken araçlarının yıllık onarım maliyetini önceden belirleyebilme imkânına kavuşuyor. Ayrıca gelecekteki yedek parça ve işçilik zamlarından etkilenmenin önüne geçiliyor.

Araçların bakımı, Türkiye’deki yetkili servislerde orijinal yedek parça güvencesi ve kalitesiyle gerçekleştiği için aracın 2.El değeri de korunuyor.

Bakım-Aşıntı paketleri birçok avantaj sunuyor

Bakım-Aşıntı Paketleri, iki farklı paket olarak kullanıcılara sunuluyor. Sunulan “Ekonomik Paket” ve “Temel Paket” sayesinde araç sahipleri ve firmalar bütçelerine en uygun paketi seçebiliyorlar. Ekonomik Paket seçimi yapan araç sahipleri ve firmalar, otobüslerinin 3 yıllık bakım maliyetlerini şimdiden planlamış oluyor. Hatta peşin veya kredili alım seçeneğini seçen müşteriler, bu maliyetleri o günün kurundan Türk Lirası’na sabitlerken gelecekteki kur artışından ve olası yedek parça ve işçilik zamlarından etkilenmenin önüne geçebiliyor. 3 yıllık bakım-aşıntı giderlerinin tamamını en baştan ödemek istemeyen müşterilere ise 3 yıl boyunca peşin fiyatına aylık eşit taksitler halinde ödeme imkânı sunuluyor. Örneğin; 3 yıllık süre boyunca 18 adet bakım almayı tercih eden şehirler arası müşteriler, güncel kur değerine göre her 60.000 km’de bir yapılan bakımlara KDV dahil ortalama 7.200 TL ödeme yapıyor.

Temel Paket ise Ekonomik Paket’in haricinde fren balata ve diskleri, debriyaj seti ve volan, tahrik kayışları gibi aşıntı giderlerini de kapsayan bir paket. Bakım paketine ek bir ödeme sayesinde aşıntı kapsamı için de avantajlı fiyatlara olası yedek parça ve işçilik zamlarından etkilenmeden ulaşılabiliyor.

2021 yılında satılan her 2 Mercedes-Benz otobüsten 1’i servis sözleşmeli

2021 yılı içerisinde satışı gerçekleşen sıfır kilometre Mercedes-Benz marka 84 adet şehirler arası ve 22 adet şehir içi otobüsü, “Servis Sözleşmeleri”nden yararlandı. Sıfır kilometre araçların yanı sıra halen hizmet veren birçok otobüs de bu imkanlardan yararlanıyor. Örneğin; Türkiye’nin ilk karayolu taşıma şirketi olarak 95 yıldır faaliyetlerine devam eden Kamil Koç Otobüsleri A.Ş, filosuna bu yıl katılan sıfır kilometre ve hizmet vermekte olan toplam 44 araç için uzatılmış garanti, bakım ve aşıntı paketi satın aldı. Şehirler arası firmaların yanı sıra şehir içinde havalimanı yolcu taşımacılığı yapan Havaist firması da bünyesinde yer alan araçlar için “Servis Sözleşmeleri”’ni tercih etti.

Tek tek yaptırılan bakımlara kıyasla fiyat avantajı, sürpriz arızalara karşı kendini koruma, daha yüksek ikinci el değeri ve aracın kullanıldığı süre boyunca karşılaşacağı servis giderlerini baştan planlayarak aylık sabit taksitlerle ödeme imkânı ile servis sözleşmelerini tercih eden firmalar, araçlarını başta Mercedes-Benz Türk A.Ş. ve tüm Türkiye çapındaki 26 yetkili servisine emanet ederek, fatura takibi ile uğraşmadan ve servis giderlerini düşünmeden yolcularına daha iyi hizmet vermeye odaklanıyor.