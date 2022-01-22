“2021 Yılında Araç Bakım Oranındaki Artış Yüzde 80’i Buldu”

Euromaster yedek parça ve işçilikte sunduğu 1 yıllık garanti, kaliteli hizmet anlayışı ve kullandığı orijinal ekipmanlarla sektörde büyümesini hızla sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 12 yeni servisle toplam hizmet noktasını ülke çapında 156’ya çıkaran Euromaster’ın Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, 2021 yılında araç fiyatlarının yükselmesinin tüketicilerin mevcut araçlarının bakımına daha fazla önem vermesine yol açtığını belirterek; “2021 yılında araç bakım oranlarımızda yüzde 80’lik bir artış yakaladık. Bunun en temel nedenlerinden biri tüketicilerin artan araç fiyatlarından dolayı ellerindeki araçların bakımına daha fazla önem vermesi olduğunu söyleyebiliriz” dedi. Jean Marc Penalba: “Filolarla yaptığımız iş birliklerini geliştirdik. 2021 yılında 2020'ye göre bakım oranımızı 3 katına çıkardık. Yeni yılda da 2021 yılında yakaladığımız rakamı 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizi başarıyla gerçekleştirmek için ekibimizi de güçlendirdik” dedi.

Lastik servisinden “lastik ve araç bakım servisine”

Lastik servisinden “lastik ve araç bakımı servisine” doğru olan dönüşümlerinin devam ettiğini vurgulayan Penalba, ücretsiz check up hizmeti ve garantili periyodik araç bakımı sunmalarıyla sektörde fark yarattıklarını da belirtti. Elektrikli mobilitenin de hızlı gelişimini esnek ve dinamik yapılarıyla takip ettiklerini söyleyen Penalba; “Euromaster olarak yollardaki elektrikli ve hibrit araç sayısının artışını yakından takip ediyoruz. Hususi kullanıcıların ilgisi son dönemde bu tür araçlarda artmış olsa da bu araçlar çoğunlukla filolar tarafından satın alınıyor. Bu nedenle yeni yılda da elektrikli araç bakım eğitimlerimizi aksatmadan sürdüreceğiz. Elektrikli araç şarj istasyonları ile ilgili yatırımlarımızı da devam ettirmeyi planlıyoruz” dedi.

“Dijital dönüşüme yatırım yapmaya devam edeceğiz”

Dijital dönüşüm kapsamında hem müşteri deneyimini hem de operasyonel mükemmelliğini geliştiren Euromaster, yeni yazılımlara ve araçlara da yatırım yapmayı sürdürüyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Penalba; “Hızla dijitalleşen dünyaya biz de dinamik yapımız ve dijital dönüşüme yaptığımız yatırımlarımızla kolaylıkla uyum sağladık. Bu dönüşüm ile internet sitemize daha çok ziyaretçi getirdik ve müşterilerimizin randevu oluşturmasını, bayilerimizden teklif almasını kolaylaştırdık. Bunun yanında pilot noktalarımızla başarılı bir CRM programı başlattık ve yeni yılda tüm noktalarımızı kapsayacak şekilde hayata geçireceğiz” diyerek dijitalleşmeye verilen önemi vurguladı.

“Online satışlarda ciddi oranda artış yakaladık”

Servislet ile olan iş birliği sayesinde online satışlarda bir önceki yıla göre ciddi oranda artış yakaladıklarını belirten Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba; “İnternet satışlarımızda Servislet ile olan iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Servislet iş birliğimizin olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.