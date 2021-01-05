2021 yılı TÜVTÜRK araç muayene ve egzoz emisyon ölçüm ücretleri ne kadar?

2021 yılı araç muayene ücret tarifesi belli oldu. Muayene ücretleri, yüzde 9.11 oranında artırıldı. Yeni tarifeler, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere uygulamaya girdi.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre; Buna göre otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, römork ve yarı römork muayene ücreti, 342 TL’den 20 kuruştan, 372 TL 88 kuruşa çıktı.

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker muayene ücreti, 462 TL 56 kuruştan 503 TL 86 kuruşa yükseldi.

Traktör (römorklu, römorksuz),motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri, 174 TL 64 kuruştan, 189 TL 98 kuruşa çıktı Egzoz muayenesi de 80 TL’den 90 TL’ye çıkartıldı.

2021 yılı fiyat listesine göre;

Traktör (Römorklu, Römorksuz),Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 189,98 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 372,88 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 503,86 TL'den mjuayene edilecek.

2021 Yılı Egzoz Emisyon Ölçümü Fiyatı

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Fiyatı 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla KDV dahil 87,28 TL'dir.

2020 Yılı Egzoz Emisyon Ölçümü Fiyatı

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Fiyatı 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla KDV dahil 80 TL'dir.

Egzoz gazı emisyon ölçüm ücretleri ilk ölçüme başlanmadan önce peşin olarak ödenir. Egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu sınır değerlere uygun çıkmayan taşıt sahipleri otuz gün içerisinde aynı istasyonda ilk ölçümden sonra yapılacak en fazla 2 ölçüm için ücret ödemez. Egzoz gazı emisyon ölçüm sonucu sınır değerlere uygun çıkmayan taşıt sahipleri başka bir yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonunda ölçüm yaptırmak istedikleri takdirde yeniden ücret ödeyerek ölçüm yaptırabilir.

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araçların sahiplerine 2872 Sayılı Çevre Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre idari para cezası verilir.

2021 Yılı Egzoz Emisyon Ölçüm Cezaları

Kanunun (a) bendindeki ceza miktarları 2021 Yılı için: 2.067 TL ile 3.791 TL arasıdır.

Not: Geçerli bir egzoz emisyon ölçümü bulunmayan araçların, araç muayeneleri "Ağır Kusurlu" olarak değerlendirilir ve muayeneleri onaylanmaz.